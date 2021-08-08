Как Дан Балан живет после разрыва с Тиной Кароль? Увлечения, творчество, новая любовь

Даже сейчас, спустя почти два года после того самого сезона проекта "Голос Страны" преданные поклонники не понимают — были ли между артистами чувства, или это был просто пиар-ход. Во всяком случае, сейчас Дана Балана и Тину Кароль уже не увидеть вместе. Они не говорят о своих былых отношениях с журналистами

Тина Кароль и Дан Балан

Паре приписывали и тайное венчание, и тайных детей. А все потому, что ни один из партнеров не комментировал реальную картину происходящего.

Балан стал порядком реже ездить в Украину. А раньше прилетал по несколько раз в месяц и даже был замечен в загородном особняке Кароль.

Как живет молдавский певец Дан Балан после расставания с Тиной?

Первое, что стоит обсудить — это его коллаборация с участницей талант-шоу ИНДИ. После выхода их совместной песни, и затяжных поездок на гастроли, поклонники стали думать, что Балан променял Кароль на новый объект обожания.

Но не тут то было. Артисты сразу уточнили — у них исключительно творческая связь.

Хотя фотографии в Инстаграм были опубликованы весьма не дружеские.

После скандала с участием продюсера телеканала 1+1 Владимира Завадюка из-за неоднозначных высказываний о романе Тины и Дана, Балан не выдержал и немного прокомментировал ситуацию.

Мужчина написал, что не стоит обвинять его в обмане, он никого не врал и никогда не говорил, что у них с Кароль роман. Хотя поклонники уже слабо верят словам артистов.

Однако на одной лишь личной жизни певец не зацикливается, ведь слушателям он в первую очередь интересен как артист.

Тина Кароль и Дан Балан

Кроме музыки, певец увлекается и спортом, стараясь поддерживать себя в отличной форме. В детстве он занимался легкой атлетикой и подавал надежды как футболист. Сейчас Дан переключился на домашние тренировки, поскольку из-за сильной занятости не успевает посещать тренажерный зал.

Источник: 1 Минута