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Как готовить оладьи на кефире: проверенный рецепт. Получаются очень пышными и вкусными
Оладьи на кефире получаются пышными и даже после остывания не падают. Просто соединили все продукты правильно и можно жарить. Все подробности в пошаговом приготовлении. А для тех, кто не любит сладкие, предлагаем попробовать творожные оладьи с зеленью на молоке – быстрый рецепт.
Ингредиенты:
- кефир – 250 г
- яйца –1 шт.
- сахар – 20 г
- пищевая сода – 1/2 ч. л.
- ванилин
- мука – примерно 200 г
- подсолнечное масло для жарки
Как готовить оладьи на кефире:
Пышные оладьи на кефире
1. В миску влить кефир. Он обязательно должен быть теплым или комнатной температуры.
2. Добавить яйцо, сахар, ваниль. Перемешать венчиком.
3. В кефирную смесь просеять муку, перемешать лопаткой до однородности.
4. В последнюю очередь в тесто добавить соду и хорошо размешать.
5. Сковороду разогреть с подсолнечным маслом. Выложить по одной столовой ложке теста. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
Чтобы оладьи получились пышными, важно тесто больше не перемешивать.
Подать оладье можно с домашним вареньем, джемом, сметаной, даже шоколадом можно полить.
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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