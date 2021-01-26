Как готовить оладьи на кефире: проверенный рецепт. Получаются очень пышными и вкусными

Оладьи на кефире получаются пышными и даже после остывания не падают. Просто соединили все продукты правильно и можно жарить. Все подробности в пошаговом приготовлении.

А для тех, кто не любит сладкие, предлагаем попробовать творожные оладьи с зеленью на молоке – быстрый рецепт.

Ингредиенты:

кефир – 250 г

яйца –1 шт.

сахар – 20 г

пищевая сода – 1/2 ч. л.

ванилин

мука – примерно 200 г

подсолнечное масло для жарки

Как готовить оладьи на кефире:

Пышные оладьи на кефире

1. В миску влить кефир. Он обязательно должен быть теплым или комнатной температуры.

2. Добавить яйцо, сахар, ваниль. Перемешать венчиком.

3. В кефирную смесь просеять муку, перемешать лопаткой до однородности.

4. В последнюю очередь в тесто добавить соду и хорошо размешать.

5. Сковороду разогреть с подсолнечным маслом. Выложить по одной столовой ложке теста. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Чтобы оладьи получились пышными, важно тесто больше не перемешивать.

Подать оладье можно с домашним вареньем, джемом, сметаной, даже шоколадом можно полить.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута