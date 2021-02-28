Как и чем подкармливать рассаду перцев и помидора, чтобы урожай был хорошим?
Если вы хотите, чтобы летом растения щедро одарили вас богатым урожаем, начинайте ухаживать за рассадой уже с первой недели после всходов. Мы предлагаем вам важные профессиональные советы, которые пригодятся при выращивании рассады перцев и помидоров.
Подкормка рассады томатов
Рассаду томатов подкармливают трижды.
1. Как только на ростке появились первые 2 листочка, молодому растению необходим азот для формирования зеленой массы. Подкормите рассаду жидким удобрением "Идеал" или раствором мочевины (15 г на ведро воды)
2.Через неделю после первой подкормки при вытянутых стебельках подкормите томаты суперфосфатом (4 г литр воды). При замедленном росте можно использовать стимулятор роста "Энерген".
3. После пикирования или за несколько дней до высадки в грунт удобрите рассаду раствором нитрофоски (1 ст.л на литр)
Подкормка рассады перцев
Первая подкормка производится при первых 2 листочках на ростках и затем повторяется каждые 7-10 дней. Используйте раствор суперфосфата (3 г), аммиачной селитры (1\2 г) и калия (1 г). Развести все в 1 л воды.
Для подкормки рассады перцев и томатов также подойдут:
-банановая кожура, богатая микроэлементами (залить кожуру 3-х бананов тремя литрами воды и выдержать 3 дня);
-яичная скорлупа в качестве дренажа или настоя для полива (полведра скорлупы на ведро воды);
-луковая шелуха при борьбе с вредителями (10 г шелухи на литр воды выдержать 5 дней);
-навоз (1 л на 1 литр воды);
-зола улучшает вкус плодов (настоять стакан золы на ведро воды);
-йод увеличивает количество плодов и ускоряет их созревание ( 2 капли йода на 1 л воды).
Источник: 1 Минута