Как и чем подкармливать рассаду перцев и помидора, чтобы урожай был хорошим?

Подкормка рассады томатов

Если вы хотите, чтобы летом растения щедро одарили вас богатым урожаем, начинайте ухаживать за рассадой уже с первой недели после всходов. Мы предлагаем вам важные профессиональные советы, которые пригодятся при выращивании рассады перцев и помидоров.

Рассаду томатов подкармливают трижды.

1. Как только на ростке появились первые 2 листочка, молодому растению необходим азот для формирования зеленой массы. Подкормите рассаду жидким удобрением "Идеал" или раствором мочевины (15 г на ведро воды)

2.Через неделю после первой подкормки при вытянутых стебельках подкормите томаты суперфосфатом (4 г литр воды). При замедленном росте можно использовать стимулятор роста "Энерген".

3. После пикирования или за несколько дней до высадки в грунт удобрите рассаду раствором нитрофоски (1 ст.л на литр)

Подкормка рассады перцев

Первая подкормка производится при первых 2 листочках на ростках и затем повторяется каждые 7-10 дней. Используйте раствор суперфосфата (3 г), аммиачной селитры (1\2 г) и калия (1 г). Развести все в 1 л воды.

Для подкормки рассады перцев и томатов также подойдут:

-банановая кожура, богатая микроэлементами (залить кожуру 3-х бананов тремя литрами воды и выдержать 3 дня);

-яичная скорлупа в качестве дренажа или настоя для полива (полведра скорлупы на ведро воды);

-луковая шелуха при борьбе с вредителями (10 г шелухи на литр воды выдержать 5 дней);

-навоз (1 л на 1 литр воды);

-зола улучшает вкус плодов (настоять стакан золы на ведро воды);

-йод увеличивает количество плодов и ускоряет их созревание ( 2 капли йода на 1 л воды).

Источник: 1 Минута