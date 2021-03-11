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Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу?

Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу?

Как сейчас живет самый главный телеволшебник страны - читайте в нашей статье.

О ведущем капитал шоу

Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу? Леонид Якубович

Ведущим культового телепроекта "Поле чудес" Якубович стал с 1991 года и сегодня невозможно представить программу без усатого Леонида Аркадьевича и его фирменных фраз "Крутите барабан!", "Назовите букву!", "Сектор Приз!" и конечно же "Ааааавтомобиль!".

Развлекательное шоу настолько полюбилось и стало поистине народным, что уже 30 лет по пятницам участники без устали крутят барабан и надеются на чудо. Стоит отметить, что многочисленные подарки, привезенные на передачу, после съемок выставляются на барабан и разбираются желающими.

Чем еще занимался актер

Леонид Якубович снимался в фильмах, играл на театральной сцене, являлся автором более 300 рассказов и монологов, юмористических текстов для Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Им написано несколько театральных пьес.

Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу? Леонид Якубович

К тому же Якубович имеет официальное удостоверение летчика и воинское звание подполковник в отставке.

Хобби и увлечения

К увлечениям телеведущего относятся горные лыжи, верховая езда, водные лыжи. Он отличный преферансист, азартный нумизмат и коллекционер.

Недвижимость

Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу? Леонид Якубович на Поле Чудес

Известно, что в Москве на Каретном ряду у актера квартира, приобретенная еще в 90-х. В небольшой квартире есть все необходимое для комфортной жизни и сделан современный ремонт.

В загородном поселке Пенаты актер построил шикарный особняк с коваными лестницами, колоннами и витражами. Уютный двор утопает в зелени.

Стоимость недвижимости артиста оценивается в несколько миллионов долларов.

На чем ездит Якубович

Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу? Леонид Якубович в шоу

Якубович всю жизнь дружит с техникой. Он начинал ездить на классической "пятерке". Затем приобрел корейский HYUNDAI ACCENT. Был у актера и один из самых раскрученных японских автомобилей LAND CRUISER 100. Сейчас Якубович передвигается на немецком MERCEDES ML350.

Источник: 1 Минута

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