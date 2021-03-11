Как живет ведущий “Поле Чудес” Леонид Якубович, который озолотился на своем шоу?

О ведущем капитал шоу

Как сейчас живет самый главный телеволшебник страны - читайте в нашей статье.

Леонид Якубович

Ведущим культового телепроекта "Поле чудес" Якубович стал с 1991 года и сегодня невозможно представить программу без усатого Леонида Аркадьевича и его фирменных фраз "Крутите барабан!", "Назовите букву!", "Сектор Приз!" и конечно же "Ааааавтомобиль!".

Развлекательное шоу настолько полюбилось и стало поистине народным, что уже 30 лет по пятницам участники без устали крутят барабан и надеются на чудо. Стоит отметить, что многочисленные подарки, привезенные на передачу, после съемок выставляются на барабан и разбираются желающими.

Чем еще занимался актер

Леонид Якубович снимался в фильмах, играл на театральной сцене, являлся автором более 300 рассказов и монологов, юмористических текстов для Евгения Петросяна и Владимира Винокура. Им написано несколько театральных пьес.

Леонид Якубович

К тому же Якубович имеет официальное удостоверение летчика и воинское звание подполковник в отставке.

Хобби и увлечения

К увлечениям телеведущего относятся горные лыжи, верховая езда, водные лыжи. Он отличный преферансист, азартный нумизмат и коллекционер.

Недвижимость

Леонид Якубович на Поле Чудес

Известно, что в Москве на Каретном ряду у актера квартира, приобретенная еще в 90-х. В небольшой квартире есть все необходимое для комфортной жизни и сделан современный ремонт.

В загородном поселке Пенаты актер построил шикарный особняк с коваными лестницами, колоннами и витражами. Уютный двор утопает в зелени.

Стоимость недвижимости артиста оценивается в несколько миллионов долларов.

На чем ездит Якубович

Леонид Якубович в шоу

Якубович всю жизнь дружит с техникой. Он начинал ездить на классической "пятерке". Затем приобрел корейский HYUNDAI ACCENT. Был у актера и один из самых раскрученных японских автомобилей LAND CRUISER 100. Сейчас Якубович передвигается на немецком MERCEDES ML350.

Источник: 1 Минута