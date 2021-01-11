Как красиво подать селедку, скумбрию и красную рыбу: аппетитная рыбная тарелка на праздничный стол (ФОТО)

Ингредиенты для рыбной тарелки:

одна селедка

одна скумбрия

200 г красной рыбы

150 г филе селедки

200 г филе скумбрии

одна банка маслин без косточек

лук салатный

лук репчатый

один лимон

петрушка

70 г сливочного масла

100 г красной икры

хлебцы или багет для подачи

Ингредиенты рассчитаны на две порции (тарелки).

Как сделать красивую рыбную тарелку?

Первый вариант подачи рыбы

Скумбрию и селедку нарезать кусочками.

Красную рыбу, филе селедки и скумбрии нарезать небольшими кусочками.

На тарелку с одной стороны выложить нарезанную красную рыбу, филе селедки и скумбрию кусочками. Украсить петрушкой и луком. Салатный лук нарезать кольцами, репчатый – полукольцами. Красиво выложить еще лимон и маслины.

Рыбное ассорти

Второй вариант подачи рыбы

Сливочное масло и красную рыбу переложить в маленькие мисочки. Затем поставить на большую тарелку. С одной стороны выложить кусочки скумбрии и селедки с луком. Посередине поместить филе селедки и филе скумбрии.

Возле филе выложить зелень петрушки, красную рыбу и дольки лимона. По краям выложить гренки, а пустое место заполнить маслинами.

Рыбная тарелка

Красивая рыбная тарелка на праздничный стол – видео.

Источник: 1 Минута