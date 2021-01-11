Как красиво подать селедку, скумбрию и красную рыбу: аппетитная рыбная тарелка на праздничный стол (ФОТО)
Ингредиенты для рыбной тарелки:
- одна селедка
- одна скумбрия
- 200 г красной рыбы
- 150 г филе селедки
- 200 г филе скумбрии
- одна банка маслин без косточек
- лук салатный
- лук репчатый
- один лимон
- петрушка
- 70 г сливочного масла
- 100 г красной икры
- хлебцы или багет для подачи
Ингредиенты рассчитаны на две порции (тарелки).
Как сделать красивую рыбную тарелку?
Первый вариант подачи рыбы
Скумбрию и селедку нарезать кусочками.
Красную рыбу, филе селедки и скумбрии нарезать небольшими кусочками.
На тарелку с одной стороны выложить нарезанную красную рыбу, филе селедки и скумбрию кусочками. Украсить петрушкой и луком. Салатный лук нарезать кольцами, репчатый – полукольцами. Красиво выложить еще лимон и маслины.
Рыбное ассорти
Второй вариант подачи рыбы
Сливочное масло и красную рыбу переложить в маленькие мисочки. Затем поставить на большую тарелку. С одной стороны выложить кусочки скумбрии и селедки с луком. Посередине поместить филе селедки и филе скумбрии.
Возле филе выложить зелень петрушки, красную рыбу и дольки лимона. По краям выложить гренки, а пустое место заполнить маслинами.
Рыбная тарелкаКрасивая рыбная тарелка на праздничный стол – видео.
Источник: 1 Минута