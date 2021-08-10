Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд

Alyosha

Однако поклонники настолько заинтересованы творческой стороной жизни звезд, что даже могут не подозревать, что их кумиров на самом деле зовут как-то иначе. В этой статье мы раскроем тайну — как же на самом деле зовут артистов, которых вы так горячо любите.

Alyosha

Жена Тараса Тополи из группы "Антитела" взяла псевдоним Alyosha, потому что ее в детстве так называли друзья и братья. По паспорту блондинку зовут Елена Кучер.

Ани Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак — если прочитать задом наперед получается Каролина. Именно Каролина — реальное имя артистки. А фамилия — Куэк.

Ассия Ахат

Ассия Ахат

Скрипачку с высоким голосом на самом деле зовут Инесса Данилова.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Брежнева — украинка. Поэтому и настоящая фамилия у нее — Галушка. Правда, когда певица вышла замуж, она взяла фамилию Киперман. Однако выступать продолжала под фамилией "Брежнева", за что ей нередко приписывали родство с тем самым Брежневым.

Верка Сердючка

Верка Сердючка

У этого артиста с двумя личностями реальное имя — Андрей Данилко.

Вика из НЕАНГЕЛОВ

Виктория Смеюха

Наверняка вы помните группу "Неангелы", которые спели песни "Сережа", "Роман", "Сердце" и много других. Там была темненькая и рыженькая исполнительницы. Темненькую всегда называли "Вика из Неангелов", хотя реальное ее имя — Екатерина Смеюха.

Владимир Дантес

Владимир Дантес

Реальное имя мужа Нади Дорофеевой — Владимир Гудков. Однако Дантес, по его мнению, звучит более солидно и хорошо запоминается.

Гайтана

Гайтана

У невероятно популярной певицы не украинского происхождения такое же непривычное для нашего общества имя — Гайта-Лурдес Эссами.

Ёлка

Певица Елка

Помните песню "Ах мальчик красавчик"? Исполнительницу этой композиции, известную как Елка, зовут Елизавета Иванцив.

Злата Огневич

Злата Огневич

Злата — артистка, которая стала новой участницей шоу "Холостячка" на телеканале СТБ. Ее реальное имя — Инна Бордюг.

Камалия

Камалия

Самая богатая и высокооплачиваемая певица Украины Камалия по паспорту — Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).

К слову, на нашем Ютуб-канале "Одна минута" есть сюжет о том, как артистка Камалия стала певицей и победила в престижном мировом конкурсе красоты. В видео мы развеяли стереотип о том, что муж "проплатил" ее успех.

Как жена миллиардера выиграла конкурс красоты и стала певицей? История красотки Камалии

Источник: 1 Минута