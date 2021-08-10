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Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд

Однако поклонники настолько заинтересованы творческой стороной жизни звезд, что даже могут не подозревать, что их кумиров на самом деле зовут как-то иначе. В этой статье мы раскроем тайну — как же на самом деле зовут артистов, которых вы так горячо любите.

Alyosha

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Alyosha

Жена Тараса Тополи из группы "Антитела" взяла псевдоним Alyosha, потому что ее в детстве так называли друзья и братья. По паспорту блондинку зовут Елена Кучер.

Ани Лорак

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Ани Лорак

Ани Лорак — если прочитать задом наперед получается Каролина. Именно Каролина — реальное имя артистки. А фамилия — Куэк.

Ассия Ахат

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Ассия Ахат 

Скрипачку с высоким голосом на самом деле зовут Инесса Данилова.

Вера Брежнева

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Вера Брежнева

Брежнева — украинка. Поэтому и настоящая фамилия у нее — Галушка. Правда, когда певица вышла замуж, она взяла фамилию Киперман. Однако выступать продолжала под фамилией "Брежнева", за что ей нередко приписывали родство с тем самым Брежневым.

Верка Сердючка

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Верка Сердючка

У этого артиста с двумя личностями реальное имя — Андрей Данилко.

Вика из НЕАНГЕЛОВ

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Виктория Смеюха

Наверняка вы помните группу "Неангелы", которые спели песни "Сережа", "Роман", "Сердце" и много других. Там была темненькая и рыженькая исполнительницы. Темненькую всегда называли "Вика из Неангелов", хотя реальное ее имя — Екатерина Смеюха.

Владимир Дантес

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Владимир Дантес 

Реальное имя мужа Нади Дорофеевой — Владимир Гудков. Однако Дантес, по его мнению, звучит более солидно и хорошо запоминается.

Гайтана

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Гайтана

У невероятно популярной певицы не украинского происхождения такое же непривычное для нашего общества имя — Гайта-Лурдес Эссами.

Ёлка

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Певица Елка

Помните песню "Ах мальчик красавчик"? Исполнительницу этой композиции, известную как Елка, зовут Елизавета Иванцив.

Злата Огневич

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Злата Огневич

Злата — артистка, которая стала новой участницей шоу "Холостячка" на телеканале СТБ. Ее реальное имя — Инна Бордюг.

Камалия

Как на самом деле зовут Ани Лорак, Камалию, Ассию Ахат, Ёлку, Дантеса и других звезд Камалия

Самая богатая и высокооплачиваемая певица Украины Камалия по паспорту — Наталья Захур (в девичестве Шмаренкова).

К слову, на нашем Ютуб-канале "Одна минута" есть сюжет о том, как артистка Камалия стала певицей и победила в престижном мировом конкурсе красоты. В видео мы развеяли стереотип о том, что муж "проплатил" ее успех.

Как жена миллиардера выиграла конкурс красоты и стала певицей? История красотки Камалии

Источник: 1 Минута

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