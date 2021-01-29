Как очистить ковер от старых пятен без химчистки за баснословные деньги? Действенный рецепт
Проблема ковровых покрытий, дорожек и настилок заключается в том, что не всегда легко очистить ковер от пятен.
А еще - далеко не у всех есть средства на профессиональную чистку. Поэтому мы вам расскажем эффективные способы очистки, которые станут вам при случае.
Как очистить ковер в домашних условиях
Вот что вам понадобится дли приготовления собственноручного домашнего средства для очистки любого ковра:
Пищевой уксус 1/3 стакана .;
Пищевая сода 1 ст. л .;
Порошок стиральный 1 ст. л .;
Горячая вода.
Как вручную приготовить средство для чистки ковра?
Как очистить ковер в домашних условиях
Все ингредиенты нужно смешать в отдельной посуде и перелить в емкость с пульверизатором.
Затем пропылесосьте ковер и разбрызгайте смесь на ковер. Пройдитесь щеткой по наиболее грязных участках.
Ваш ковер вновь засияет чистотой.
Второй вариант очистки ковра - при помощи нашатырного спирта, который можно купить за копейки в каждой аптеке
Еще одним эффективным средством от пятен является нашатырный спирт.
Чтобы удалить загрязнения, нужно развести 2/3 столовой ложки (10 мл) нашатырного спирта с 0,5 л воды. Поместить раствор в емкость с пульверизатором и распылить на ковер. Протереть тряпкой, оставить на пол часа и пропылесосить.
Для того, чтобы ваш ковер оставался чистым как можно дольше, регулярно проделывайте операции по очистке ковра от пятен.
Однако помните, что чрезмерное применение сильных химических средств и стойких моющих испортит ваш ковер.
Источник: 1 Минута