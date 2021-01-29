Как очистить ковер от старых пятен без химчистки за баснословные деньги? Действенный рецепт

Проблема ковровых покрытий, дорожек и настилок заключается в том, что не всегда легко очистить ковер от пятен.

А еще - далеко не у всех есть средства на профессиональную чистку. Поэтому мы вам расскажем эффективные способы очистки, которые станут вам при случае.

Как очистить ковер в домашних условиях

Вот что вам понадобится дли приготовления собственноручного домашнего средства для очистки любого ковра:

Пищевой уксус 1/3 стакана .;

Пищевая сода 1 ст. л .;

Порошок стиральный 1 ст. л .;

Горячая вода.

Как вручную приготовить средство для чистки ковра?

Как очистить ковер в домашних условиях

Все ингредиенты нужно смешать в отдельной посуде и перелить в емкость с пульверизатором.

Затем пропылесосьте ковер и разбрызгайте смесь на ковер. Пройдитесь щеткой по наиболее грязных участках.

Ваш ковер вновь засияет чистотой.

Второй вариант очистки ковра - при помощи нашатырного спирта, который можно купить за копейки в каждой аптеке

Еще одним эффективным средством от пятен является нашатырный спирт.

Чтобы удалить загрязнения, нужно развести 2/3 столовой ложки (10 мл) нашатырного спирта с 0,5 л воды. Поместить раствор в емкость с пульверизатором и распылить на ковер. Протереть тряпкой, оставить на пол часа и пропылесосить.

Для того, чтобы ваш ковер оставался чистым как можно дольше, регулярно проделывайте операции по очистке ковра от пятен.

Однако помните, что чрезмерное применение сильных химических средств и стойких моющих испортит ваш ковер.

Источник: 1 Минута