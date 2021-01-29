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29.01.2021 23:49
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Как очистить ковер от старых пятен без химчистки за баснословные деньги? Действенный рецепт

Как очистить ковер от старых пятен без химчистки за баснословные деньги? Действенный рецепт

Проблема ковровых покрытий, дорожек и настилок заключается в том, что не всегда легко очистить ковер от пятен.

А еще - далеко не у всех есть средства на профессиональную чистку. Поэтому мы вам расскажем эффективные способы очистки, которые станут вам при случае.

Как очистить ковер от старых пятен без химчистки за баснословные деньги? Действенный рецепт Как очистить ковер в домашних условиях

Вот что вам понадобится дли приготовления собственноручного домашнего средства для очистки любого ковра:

Пищевой уксус 1/3 стакана .;

Пищевая сода 1 ст. л .;

Порошок стиральный 1 ст. л .;

Горячая вода.

Как вручную приготовить средство для чистки ковра?

Как очистить ковер от старых пятен без химчистки за баснословные деньги? Действенный рецепт Как очистить ковер в домашних условиях

Все ингредиенты нужно смешать в отдельной посуде и перелить в емкость с пульверизатором.

Затем пропылесосьте ковер и разбрызгайте смесь на ковер. Пройдитесь щеткой по наиболее грязных участках.

Ваш ковер вновь засияет чистотой.

Второй вариант очистки ковра - при помощи нашатырного спирта, который можно купить за копейки в каждой аптеке

Еще одним эффективным средством от пятен является нашатырный спирт.

Чтобы удалить загрязнения, нужно развести 2/3 столовой ложки (10 мл) нашатырного спирта с 0,5 л воды. Поместить раствор в емкость с пульверизатором и распылить на ковер. Протереть тряпкой, оставить на пол часа и пропылесосить.

Для того, чтобы ваш ковер оставался чистым как можно дольше, регулярно проделывайте операции по очистке ковра от пятен.

Однако помните, что чрезмерное применение сильных химических средств и стойких моющих испортит ваш ковер.

Источник: 1 Минута

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