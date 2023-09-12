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Как подобрать конструктор для детей разного возраста

Первые детские конструкторы или скорее их прототипы появились еще в Древнем Египте и Греции. Тогда они представляли собой набор палочек и небольших кирпичиков из гранита. Со временем такие наборы становились изощреннее. В наши дни конструктор для детей можно найти почти в любом виде, форме и цветах, из разных материалов. Подбирать набор для конкретного ребенка нужно с учетом характера и возраста.

Как подобрать конструктор для детей разного возраста

Этапы развития ребенка

В разном возрасте малыш усваивает определенное количество информации об окружающем мире, пробует новые навыки, выстраивает эмоциональные привязанности. Чтобы эти процессы проходили с меньшим стрессом и помогали ребенку приспособиться, достаточно подобрать правильные игрушки. Сначала исследуйте их вместе, а потом дайте вникнуть в процесс игры одному.

Классические конструкторы рекомендуют дарить деткам 2–3 лет. До этого возраста они могут не понять, что делать с деталями, и навредить себе. С каждым годом жизни сложность игрушечных конструкций незначительно повышается и позволяет ребенку и родителям видеть прогресс.

Сборку конструктора можно использовать и как повод для общения со сверстниками или взрослыми. Старшие помогут и поддержат, если малыш в какой-то момент потеряется, а сверстники попытаются решить проблему, объединившись в команду.

Как выбрать набор конструктора

Выбирая конструктор на подарок ребенку друзей, родственников или знакомых, лучше уточнить у них предпочтения: к какой тематике и цвету присмотреться. Своего ребенка родители знают лучше, поэтому просто следуйте нескольким рекомендациям:

  1. Понаблюдайте, есть ли у малыша любимые персонажи в мультфильмах или играх. Если да, существуют ли тематические конструкторы с задействованием этих персонажей или локаций.
  2. Учитывайте возраст. От 2 до 3 лет ребенку больше подойдут наборы для складывания фигур. С 4 лет лучшим вариантом будут конструкторы домов или авто, то есть те, которые имитируют реальные объекты. Начиная с 6 лет можно усложнять конструкторы и дарить наборы с большим количеством деталей. С 8 лет малыш уже готов попробовать сборку настоящих моделей зданий, авто, кораблей.
  3. Не стоит покупать ребенку много разных конструкторов, если он не слишком заинтересован в таком досуге. Навязывать ребенку конкретные игры — не лучшая идея.

Ну и не забывайте думать о бюджете. Некоторые фирменные конструкторы Lego могут стоить достаточно дорого. Если покупаете первый конструктор, можно выбрать вариант подешевле, но нормального качества.

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