Как Потап сделал предложение Насте Каменских: в Сети появилось эксклюзивное видео

Свадьба Потапа и Насти Каменских стала настоящей неожиданностью для публики, ведь пара до последнего скрывала, что между ними есть романтические отношения. Когда между бывшими коллегами по сцене зародились чувства не известно, но, вероятно, именно Настя стала причиной развода Потапа с первой женой Ириной Горовой в 2014 году.

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Недавно в Сети появилось эксклюзивное видео, где Потап делает предложение Насте Каменских. Как оказалось на тот момент будущие супруги уже строили совместный дом и именно там все произошло. На видео видно, как Алексей Потапенко с огромным букетом белых хризантем вынимает из шкатулки кольцо и предлагает стать его женой удивленной Насте Каменских.

"Настенька, в этот прекрасный день я хочу сделать такую х*ень. Я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?", — спросил Потап у Насти.

Видно, что Настя Каменских этого не ожидала и была по-настоящему удивлена. Конечно, артистка приняла предложение будущего супруга.

Интересно, что в одном из интервью, которое Потап давал ранее, он рассказывал об этом дне. Артист признался, что он сказал Насте, что якобы рабочие на стройке нашли шкатулку. На самом деле, это сам Алексей купил старинную металлическую шкатулку и положил в нее кольцо.

Источник: 1 Минута