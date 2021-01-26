Как правильно готовить деруны: вкусный рецепт без муки и яиц. Получаются мягкими и с хрустящей корочкой

Это блюдо знают и любят даже маленькие дети, но не каждая хозяйка умеет правильно готовить деруны. С этим рецептом у вас получится сделать все вкусно с минимальным количеством продуктов.

Рекомендуем сразу готовить двойную порцию, ведь деруны разлетаются со стола за секунды. А к чаю можно также быстро приготовить рогалики с орехами и корицей, рецепт читайте здесь.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

соль – 0, 5 ч. л.

черный молотый перец – 1/4 ч. л.

репчатый лук – 1 шт.

сметана – 2 ст. л

сушеный чеснок – 0,5 ч. л. или свежий – 1 зубчик

Как готовить деруны?

Деруны без муки и яиц

Картофель и лук очистить, затем все натереть на мелкой терке. Можно использовать комбайн, если есть, или блендер с ножами.

Дальше нужно хорошо отжать лишнюю жидкость с помощью марли или сита.

Картофель переложить в миску. Добавить соль, перец, сметану, чеснок и тщательно перемешать.

Жарить на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Огонь средний.

Подавать деруны горячими и со сметаной!

Источник: 1 Минута