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Как правильно готовить деруны: вкусный рецепт без муки и яиц. Получаются мягкими и с хрустящей корочкой
Это блюдо знают и любят даже маленькие дети, но не каждая хозяйка умеет правильно готовить деруны. С этим рецептом у вас получится сделать все вкусно с минимальным количеством продуктов. Рекомендуем сразу готовить двойную порцию, ведь деруны разлетаются со стола за секунды. А к чаю можно также быстро приготовить рогалики с орехами и корицей, рецепт читайте здесь.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- соль – 0, 5 ч. л.
- черный молотый перец – 1/4 ч. л.
- репчатый лук – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л. или свежий – 1 зубчик
Как готовить деруны?
Деруны без муки и яиц
Картофель и лук очистить, затем все натереть на мелкой терке. Можно использовать комбайн, если есть, или блендер с ножами.
Дальше нужно хорошо отжать лишнюю жидкость с помощью марли или сита.
Картофель переложить в миску. Добавить соль, перец, сметану, чеснок и тщательно перемешать.
Жарить на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Огонь средний.
Подавать деруны горячими и со сметаной!
Источник: 1 Минута
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