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Как правильно готовить деруны: вкусный рецепт без муки и яиц. Получаются мягкими и с хрустящей корочкой

Как правильно готовить деруны: вкусный рецепт без муки и яиц. Получаются мягкими и с хрустящей корочкой

Это блюдо знают и любят даже маленькие дети, но не каждая хозяйка умеет правильно готовить деруны. С этим рецептом у вас получится сделать все вкусно с минимальным количеством продуктов.

Рекомендуем сразу  готовить двойную порцию, ведь деруны разлетаются со стола за секунды. А к чаю можно также быстро приготовить рогалики с орехами и корицей, рецепт читайте здесь.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • соль – 0, 5 ч. л.
  • черный молотый перец – 1/4 ч. л.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л. или свежий – 1 зубчик

Как готовить деруны?

Как правильно готовить деруны: вкусный рецепт без муки и яиц. Получаются мягкими и с хрустящей корочкой Деруны без муки и яиц

Картофель и лук очистить, затем все натереть на мелкой терке. Можно использовать комбайн, если есть, или блендер с ножами.

Дальше нужно хорошо отжать лишнюю жидкость с помощью марли или сита.

Картофель переложить в миску. Добавить соль, перец, сметану, чеснок и тщательно перемешать.

Жарить на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Огонь средний.

Подавать деруны горячими и со сметаной!

Источник: 1 Минута

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