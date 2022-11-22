Как правильно размораживать холодильник No Frost от LG

Даже за самой современной и умной техникой нужен уход, и холодильники LG с системой No Frost – не исключение. Казалось бы, данная технология подразумевает, что холодильник можно не размораживать. Все это верно, но в целях профилактики производитель рекомендует проводить периодические разморозки вручную.

Для чего нужна система No Frost

Любой холодильник LG, выпущенный компанией за последние годы, оснащен системой No Frost. На сегодняшний день это самое практичное решение, позволяющее улучшить качество хранения продуктов и упростить уход за агрегатом.

Технология представляет собой равномерную циркуляцию холодного воздуха по всему объему холодильника. Вентилятор и система очистки воздуха препятствуют образованию инея и наледи за счет поглощения паров.

Если нет наледи, то зачем нужно размораживать холодильники с No Frost?

Процедура позволяет поддержать чистоту камер. Со временем на стенках агрегата накапливаются микрочастицы продуктов, которые удаляются во время разморозки. Регулярная разморозка продлевает сроки эксплуатации устройства. Отсутствие наледи в камерах не означает, что она не появляется в районе испарителя: за задней и за боковыми стенками прибора. Убрать ее можно только если размораживать холодильник вручную.

Как правильно размораживать

Существует четкий алгоритм действий для разморозки. Если следовать всем пунктам инструкции, это получится сделать быстро и результативно.

Пошаговая инструкция для ручной разморозки холодильника с No Frost:

Вытащите все продукты из холодильной и морозильной камер. Отключите агрегат от электросети. Снимите все съемные элементы (полки, контейнеры, лотки, держатели и т.д.) и промойте их теплой водой с мылом, вытрите насухо и оставьте на открытом воздухе на пару часов. Протрите внутренние стенки холодильника влажной губкой или тряпочкой из микрофибры. Для лучшей очистки используйте мыльный или содовый раствор. Не используйте моющие средства с абразивными частицами в составе. Вымойте также внутреннюю часть дверцы и резиновый уплотнитель. Вытрите насухо стенки и дверь холодильника. Дождитесь полного высыхания внутренних поверхностей устройства и только после этого включайте прибор в розетку.

Для лучшего эффекта производители рекомендуют выждать после разморозки и мытья 12-24 часа. Если вам срочно нужно спрятать скоропортящиеся продукты, учтите, что допустимый минимум ожидания – 3 часа. Если включить непросохший холодильник, на стенках тут же образуется наледь.

Как часто нужно размораживать

Размораживать холодильники с No Frost можно не чаще 1-2 раз в год. После разморозки агрегат не включают в течение 24 часов – это нужно, чтобы вся жидкость испарилась.

Сейчас в нашей стране бывают перебои с электричеством. При таких условиях эксплуатации холодильники с No Frost требуют более частой разморозки: 3-4 раза в год.