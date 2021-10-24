Как правильно варить рис, чтобы он был рассыпчастым

Главные правила при варке риса

Наиболее распространенная проблема при варке риса - это когда крупа после приготовления превращается в одну сплошную массу и разваривается. Да, явление неприятное, но случается практически у каждой второй домохозяйки. Как же его избежать?

[caption id="attachment_203923" align="aligncenter" width="600"] Как правильно варить рис[/caption]

Наливайте воды всегда намного больше, а не 1 к 1, как зачастую пишут на упаковке. Рис - крупа, которая очень любит влагу. Но больше жидкости, чем ей нужно, она не возьмет. Налейте много воды, гораздо больше, чтобы крупа чувствовала себя в кастрюле "комфортно". Лишнее потом можно попросту слить. Засыпайте рис всегда в кипящую воду, предварительно бросив щепотку соли. Никогда не кладите крупу в холодную воду еще до того, как начнется кипение. Перед тем, как бросить рис в воду, хорошо его промойте. Иногда этому приходится уделять очень много времени. Промывайте крупу до тех пор, пока вода после промывки не будет кристально чистой. Не мешайте рис, когда засыпите его в кастрюлю. Он любит тишину и спокойствие. Поэтому на время варки оставьте кастрюлю на медленном огне и сходите, например, помедитируйте. Отключите рис за 2 минуты до того времени, которое указано на упаковке. Слейте воду, оставьте его "дойти", промойте.

Отметим, что некоторые хозяйки выключают рис, и не сливают воду, оставляя крупу "доходить". Данный вариант не подходит, если вы использовали совет выше, и налили очень много воды. Он попросту превратится в кашицу.

Источник: 1 Минута