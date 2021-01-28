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Как приготовить капусту по-корейски: очень вкусно, быстро, недорого и салата получается много

Как приготовить капусту по-корейски: очень вкусно, быстро, недорого и салата получается много

Капуста по-корейски – это идеальный салат для большой семьи. Готовится он быстро из недорогих продуктов, получается много и долго хранится. Все просто, но очень вкусно.

Продукты:

  • Белокочанная капуста – 1 шт. (2,6 кг)
  • Морковь – 1 шт. весом примерно 350 г
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Растительное масло – 75 мл
  • Соль, острый перец по вкусу
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Кориандр – 3 ч. л. (жареный)
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Куркума – 1-2 ч. л.
  • Уксус – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Белокочанную капусту нарезать крупными кусочками. Переложить в большую миску. Посолить по вкусу и хорошо перемешать. Затем капусту нужно оставить на 30 минут. В течение этого времени перемешать еще несколько раз, чтобы капуста пустила сок.

2. Морковь очистить, натереть на терке для моркови по-корейски. Соединить с капустой, перемешать. Слегка отжать лишний сок или просто слить. Это нужно для того, чтобы специи равномерно распределились, а не опустились вместе с соком на дно миски.

3. В капусту добавить сахар, молотый обжаренный кориандр, паприку, острый перец, уксус, куркуму для цвета и чеснок, пропущенный через пресс. Сверху вылить кипящее масло, которое заранее нужно нагреть. Тщательно перемешать ложкой.

Оставить капусту по-корейски мариноваться.

Совет: добавьте сначала 1 столовую ложку уксуса. Перемешайте и попробуйте. Затем, если нужно, то можно добавить еще одну ложку.

Подробный рецепт смотрите в видео

Источник: 1 Минута

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