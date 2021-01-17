Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:00
Просмотров: 17

Как приготовить насыпной яблочный пирог – самый вкусный рецепт. В разрезе получается как торт

Как приготовить насыпной яблочный пирог – самый вкусный рецепт. В разрезе получается как торт

Насыпной яблочный пирог прекрасно держит форму, поэтому не стоит сомневаться в таком способе приготовлении. Получится с первого раза и очень вкусно.

Список ингредиентов:

  • 200 г муки
  • 200 г сахара
  • 200 г манки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 150 мл молока
  • 30 г сливочного масла
  • 12 яблок среднего размера
Читайте также: как приготовить насыпной яблочный пирог из овсянки за 10 минут

Способ приготовления:

1. В миску всыпаем стакан муки, сахара и манки. Добавляем разрыхлитель для теста и все тщательно перемешиваем. Затем сухую смесь делим на четыре равных части.

2. Яблоки натираем на крупной терке, делим на три части.

3.Дно и бока формы застилаем пергаментной бумагой. Насыпаем одну часть сухих ингредиентов на дно и разравниваем. Выкладываем слой яблок. Затем распределяем вторую часть сухой смеси. Повторяем все слои. Должно получиться четыре слоя "теста" и 3 слоя начинки.

4. Готовим заливку. Смешиваем горячее молоко с растопленным сливочным маслом. Выливаем смесь сверху на пирог.

5. Выпекаем яблочный пирог при 180 градусах около 50-60 минут.

Только когда пирог полностью остынет в форме, можно его извлечь из нее.

Как приготовить насыпной яблочный пирог: видео-рецепт

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 