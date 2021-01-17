Как приготовить насыпной яблочный пирог – самый вкусный рецепт. В разрезе получается как торт

Насыпной яблочный пирог прекрасно держит форму, поэтому не стоит сомневаться в таком способе приготовлении. Получится с первого раза и очень вкусно.

Список ингредиентов:

200 г муки

200 г сахара

200 г манки

1 ч. л. разрыхлителя

150 мл молока

30 г сливочного масла

12 яблок среднего размера

Способ приготовления:

1. В миску всыпаем стакан муки, сахара и манки. Добавляем разрыхлитель для теста и все тщательно перемешиваем. Затем сухую смесь делим на четыре равных части.

2. Яблоки натираем на крупной терке, делим на три части.

3.Дно и бока формы застилаем пергаментной бумагой. Насыпаем одну часть сухих ингредиентов на дно и разравниваем. Выкладываем слой яблок. Затем распределяем вторую часть сухой смеси. Повторяем все слои. Должно получиться четыре слоя "теста" и 3 слоя начинки.

4. Готовим заливку. Смешиваем горячее молоко с растопленным сливочным маслом. Выливаем смесь сверху на пирог.

5. Выпекаем яблочный пирог при 180 градусах около 50-60 минут.

Только когда пирог полностью остынет в форме, можно его извлечь из нее.

Как приготовить насыпной яблочный пирог: видео-рецепт

Источник: 1 Минута