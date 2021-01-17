Как приготовить насыпной яблочный пирог – самый вкусный рецепт. В разрезе получается как торт
Насыпной яблочный пирог прекрасно держит форму, поэтому не стоит сомневаться в таком способе приготовлении. Получится с первого раза и очень вкусно.
Список ингредиентов:
- 200 г муки
- 200 г сахара
- 200 г манки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 150 мл молока
- 30 г сливочного масла
- 12 яблок среднего размера
Способ приготовления:
1. В миску всыпаем стакан муки, сахара и манки. Добавляем разрыхлитель для теста и все тщательно перемешиваем. Затем сухую смесь делим на четыре равных части.
2. Яблоки натираем на крупной терке, делим на три части.
3.Дно и бока формы застилаем пергаментной бумагой. Насыпаем одну часть сухих ингредиентов на дно и разравниваем. Выкладываем слой яблок. Затем распределяем вторую часть сухой смеси. Повторяем все слои. Должно получиться четыре слоя "теста" и 3 слоя начинки.
4. Готовим заливку. Смешиваем горячее молоко с растопленным сливочным маслом. Выливаем смесь сверху на пирог.
5. Выпекаем яблочный пирог при 180 градусах около 50-60 минут.
Только когда пирог полностью остынет в форме, можно его извлечь из нее.
Как приготовить насыпной яблочный пирог: видео-рецепт
Источник: 1 Минута