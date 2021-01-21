Как приготовить вкусные сырники в духовке: минимум муки и не расплываются во время выпечки
Предлагаем приготовить аппетитные сырники в кокосовой стружке, которые не жарятся, а выпекаются в духовке. Рецепт доступный, несложный. Также можно приготовить заготовки и хранить их в морозилке.
Количество сахара по желанию можно увеличить, если вы сладкоежка. А творог можно заранее еще перебить блендером, чтобы сырники получились нежнейшими.
Ингредиенты:
- Творог – 500г
- Яйцо – 1 шт.
- Крахмал – 2 ст. л. без горки
- Мука – 1,5 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Ванильный сахар – 10 г
- Разрыхлитель – 1/3 ч. л.
- Соль – 1/3 ч. л.
- Кокосовая стружка для обвалки
Как приготовить сырники в духовке:
1. Творог отжимаем, соединяем с солью, яйцом, сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавляем крахмал, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем ложкой.
Масса должна хорошо держать форму. Если получается слишком влажной, значит вы плохо отжали творог. В этом случаи нужно добавить еще немного муки и крахмала.
3. Затем влажными руками из творожной массы делаем шарики, обваливаем их в кокосовой стружке. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
4. Выпекаем сырники в духовке 20-25 минут при 180 градусах.
Источник: 1 Минута