Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 22:57
Просмотров: 61

Как приготовить вкусные сырники в духовке: минимум муки и не расплываются во время выпечки

Как приготовить вкусные сырники в духовке: минимум муки и не расплываются во время выпечки

Предлагаем приготовить аппетитные сырники в кокосовой стружке, которые не жарятся, а выпекаются в духовке. Рецепт доступный, несложный. Также можно приготовить заготовки и хранить их в морозилке.

Количество сахара по желанию можно увеличить, если вы сладкоежка. А творог можно заранее еще перебить блендером, чтобы сырники получились нежнейшими.

Ингредиенты:

  • Творог – 500г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Крахмал – 2 ст. л. без горки
  • Мука – 1,5 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Разрыхлитель – 1/3 ч. л.
  • Соль – 1/3 ч. л.
  • Кокосовая стружка для обвалки

Как приготовить сырники в духовке:

1. Творог отжимаем, соединяем с солью, яйцом, сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем крахмал, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем ложкой.

Масса должна хорошо держать форму. Если получается слишком влажной, значит вы плохо отжали творог. В этом случаи нужно добавить еще немного муки и крахмала.

3. Затем влажными руками из творожной массы делаем шарики, обваливаем их в кокосовой стружке. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

4. Выпекаем сырники в духовке 20-25 минут при 180 градусах.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 