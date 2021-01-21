Как приготовить вкусные сырники в духовке: минимум муки и не расплываются во время выпечки

Предлагаем приготовить аппетитные сырники в кокосовой стружке, которые не жарятся, а выпекаются в духовке. Рецепт доступный, несложный. Также можно приготовить заготовки и хранить их в морозилке.

Количество сахара по желанию можно увеличить, если вы сладкоежка. А творог можно заранее еще перебить блендером, чтобы сырники получились нежнейшими.

Ингредиенты:

Творог – 500г

Яйцо – 1 шт.

Крахмал – 2 ст. л. без горки

Мука – 1,5 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 10 г

Разрыхлитель – 1/3 ч. л.

Соль – 1/3 ч. л.

Кокосовая стружка для обвалки

Как приготовить сырники в духовке:

1. Творог отжимаем, соединяем с солью, яйцом, сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем крахмал, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем ложкой.

Масса должна хорошо держать форму. Если получается слишком влажной, значит вы плохо отжали творог. В этом случаи нужно добавить еще немного муки и крахмала.

3. Затем влажными руками из творожной массы делаем шарики, обваливаем их в кокосовой стружке. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком.

4. Выпекаем сырники в духовке 20-25 минут при 180 градусах.

Источник: 1 Минута