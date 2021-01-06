Как привести в порядок старые или грязные ковры. Самый простой способ из недорогих компонентов

Многим людям нравится, когда на полу лежит красивый и мягкий ковер. Он приносит уют и босиком можно ходить даже когда на улице зима.

Ранее, при СССР только богатая семья могла приобрести ковер. Размер ковра также был немаловажен. Чем больше ковер, тем богаче считалась семья. Через время многие поняли, что ковер тем удобен, когда его можно было скрутить и вынести на улицу, чтобы выбить.

Поэтому у кого сейчас ковры нужно следить, чтобы они были чистыми и без пыли и пятен. Нужно если пятно свежее, сразу очистить его применив теплую воду и хозяйственное мыло. Оно к тому же и убивает бактерии. Обязательно необходимо пройтись пылесосом по ковру. И естественно рекомендуется каждые 6 месяцев провести генеральную уборку.

Однако для того, чтобы почистить ковры необходимы дорогие химические средства. Они не каждому по карману. Но есть народные средства, которые недорогие и их могут себе позволить каждая семья. Результат - отличный.

Компоненты:

Аммиак – 1 ст. л.;

Порошок – 1 ст. л.;

1 литр горячей воды.

Важно! Когда вы приступаете к чистке ковров дома, то нужно открыть окна и надеть маску от пыли. У аммиака неприятный запах. Поэтому рекомендуется лучше чистить этим средством на улице.

Нужно взять щетку, которой вы чистите одежду. Смочить ее в растворе и почистить ковер. Вы сразу заметите действие средства. Цвет ковра станет ярче, а пятна исчезнут.

Когда вы чистите ковер, то старайтесь делать круговые движения.

Вы таким образом происходит распушивание ворса.

Этим раствором можно чистить очень загрязненные ковры. Но нужно периодически менять раствор на новый.

Если это небольшие коврики, то хватит одной порции для чистки.

Этот способ самый простой. С его помощью можно почистить ковер и убрать на нем все пятна.

Источник: 1 Минута