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Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировки
Хрустящая ароматная панировка и нежное, сочное куриное филе. Домашние наггетсы получаются намного вкуснее тех, что продают в магазинах или в Макдональдсе. А еще они не такие вредные, ведь их нужно не жарить в масле, а просто запекать в обычной духовке.
Ингредиенты:
- одно куриное филе
- одно яйцо
- 20 г масла подсолнечного
- 80 г муки
- стакан панировочных сухарей
- 50 г сыра пармезан
- 1/2 ч. л. сладкой паприки
- соль, перец черный молотый по вкусу, другие приправы по желанию
Как приготовить куриные наггетсы в духовке?
Панировочные сухари смешать с тертым пармезаном, сладкой паприкой и другими приправами. Перемешать.
Куриное филе нарезать на кусочки. Мясо посолить, поперчить. Всыпать муку и хорошо перемешать, чтобы кусочки филе равномерно покрылись мукой. Затем мясо переложить в чистую миску.
Яйцо смешать с растительным маслом. Взболтать смесь вилкой и вылить на мясо. Хорошо перемешать ложкой.
Дальше добавить еще панировку и снова тщательно перемешать.
Панировка для наггетсов
Противень смазать растительным маслом, выложить заготовки. Запекать наггетсы в духовке при 180 градусах 20 минут.
Наггетсы в духовке
Приятного аппетита!Видео-рецепт
Источник: 1 Минута
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