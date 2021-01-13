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Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировки

Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировки

Хрустящая ароматная панировка и нежное, сочное куриное филе. Домашние наггетсы получаются намного вкуснее тех, что продают в магазинах или в Макдональдсе. А еще они не такие вредные, ведь их нужно не жарить в масле, а просто запекать в обычной духовке.

 Ингредиенты:

  • одно куриное филе
  • одно яйцо
  • 20 г масла подсолнечного
  • 80 г муки
  • стакан панировочных сухарей
  • 50 г сыра пармезан
  • 1/2 ч. л. сладкой паприки
  • соль, перец черный молотый по вкусу, другие приправы по желанию

Как приготовить куриные наггетсы в духовке?

Панировочные сухари смешать с тертым пармезаном, сладкой паприкой и другими приправами. Перемешать.

Куриное филе нарезать на кусочки. Мясо посолить, поперчить. Всыпать муку и хорошо перемешать, чтобы кусочки филе равномерно покрылись мукой. Затем мясо переложить в чистую миску.

Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировкиЯйцо смешать с растительным маслом. Взболтать смесь вилкой и вылить на мясо. Хорошо перемешать ложкой.

Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировкиДальше добавить еще панировку и снова тщательно перемешать.

Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировки Панировка для наггетсов

Противень смазать растительным маслом, выложить заготовки. Запекать наггетсы в духовке при 180 градусах 20 минут.

Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировки Наггетсы в духовке

Приятного аппетита!

Видео-рецепт

Источник: 1 Минута

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