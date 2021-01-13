Как самостоятельно приготовить куриные наггетсы в духовке? Простой рецепт хрустящей панировки

Хрустящая ароматная панировка и нежное, сочное куриное филе. Домашние наггетсы получаются намного вкуснее тех, что продают в магазинах или в Макдональдсе. А еще они не такие вредные, ведь их нужно не жарить в масле, а просто запекать в обычной духовке.

Ингредиенты:

одно куриное филе

одно яйцо

20 г масла подсолнечного

80 г муки

стакан панировочных сухарей

50 г сыра пармезан

1/2 ч. л. сладкой паприки

соль, перец черный молотый по вкусу, другие приправы по желанию

Как приготовить куриные наггетсы в духовке?

Панировочные сухари смешать с тертым пармезаном, сладкой паприкой и другими приправами. Перемешать.

Куриное филе нарезать на кусочки. Мясо посолить, поперчить. Всыпать муку и хорошо перемешать, чтобы кусочки филе равномерно покрылись мукой. Затем мясо переложить в чистую миску.

Яйцо смешать с растительным маслом. Взболтать смесь вилкой и вылить на мясо. Хорошо перемешать ложкой.

Дальше добавить еще панировку и снова тщательно перемешать.

Панировка для наггетсов

Противень смазать растительным маслом, выложить заготовки. Запекать наггетсы в духовке при 180 градусах 20 минут.

Наггетсы в духовке

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута