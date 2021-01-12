Как сделать медицинские маски для лица в домашних условиях на швейной машинке

Изготовление маски для лица своими руками стало основным занятием в домашних условиях во время вспышки Ковид-19 - будь то для личного использования или для пожертвования медицинским учреждениям.

Рекомендуется носить маску для лица каждый раз, когда вы выходите на публику.

Какой лучший материал для многоразовой маски для лица?

Лучшая ткань для самодельных медицинских масок изготовленных в домашних условиях - это плотно сплетенная ткань из 100% хлопка. Вы можете купить новую ткань, но такие вещи, как простыни, шторы и тканые рубашки, также подойдут. Если вы собираетесь подарить маски, мы рекомендуем избегать трикотажных тканей (например, футболок из джерси), потому что при растяжении они создают дыры, через которые может проникнуть вирус.

Помимо швейной машины и ткани, вам понадобится нетканый интерфейс для многоразовых масок, который поможет блокировать частицы, резинка или завязки, чтобы они надежно удерживались на лице, и металлический предмет (например, завязанный галстук или скрепка для бумаг), чтобы он плотно прилегал к носу. Если вы не можете найти интерфейс, вы можете заменить его нетканым материалом, например, фильтрами HVAC или кофейными фильтрами, но в идеале вы должны использовать что-то, что можно стирать в машине. Вакуумные пакеты HEPA также являются неткаными материалами с хорошей фильтрационной способностью, только сделайте так, чтобы они не содержали стекловолокно.

Также был шум вокруг магазинных полотенец (обычно используемых автомеханиками) после того, как группа швеей сказала, что они могут фильтровать частицы лучше, чем другие материалы для домашних масок. На данный момент они не были протестированы медицинскими лабораториями и еще не рекомендованы, поэтому вы, безусловно, можете использовать плотно сплетенную хлопчатобумажную ткань вместе с двумя слоями нетканого интерфейса.

Как сделать в домашних условиях маску для лица?

Маска для лица с завязками

Распечатайте выкройку (если у вас нет принтера, это прямоугольник размером 23x20 см с 2,5 см торфом)

Вырезать узор

Вырежьте два слоя хлопчатобумажной ткани (по выкройке, если можете).

Вырежьте два слоя флизелиновой прокладки тех же размеров.

Сложите разрезанную ткань лицевыми сторонами вместе

Поместите оба слоя прокладки вместе поверх ткани (на изнаночную сторону ткани).

Прошейте верхний 23 см шов (оптимальная длина стежка 6–8см) с припуском на шов 2,5 см.

Откидывайтесь открытой лицевой стороной вверх.

Загладить шов на одну сторону.

Вставьте металлическую деталь вдоль шва между двумя кусками ткани.

Сшейте прямоугольник 1,3 см, указанный в верхней части выкройки (изнаночными сторонами вместе), чтобы закрепить металлическую деталь.

Переверните обратно на лицевые стороны вместе, прострочите нижний шов шириной 23 см.

Откинуть назад на правую сторону и загладить нижний шов

Используйте узор, чтобы обозначить складки. Сложите 3 складки в одном направлении и вставьте булавку, чтобы они оставались на месте.

Обрежьте переплетную ленту по 92 см с каждой стороны

Найдите центральную точку переплета и центральную точку маски и прикрепите переплет к маске так, чтобы маска была зажата между переплетами.

Пришить переплет.

Повторите на другой стороне маски.

Маска для лица на резинке

Вырежьте два слоя хлопчатобумажной ткани 23х18 см и один слой флизелиновой прокладки такого же размера.

Отрежьте два 15 см куска резинки (Примечание: трубчатая резинка лучше всего, но резинка 0,3 см также подойдет).

Сложите слои ткани так, чтобы лицевая сторона ткани была обращена друг к другу, а фильтрующий слой был сверху.

Вставьте резинку между верхним слоем и подкладкой на 1,25 см от верха с коротких сторон, затем приколите

Прострочите обе короткие стороны с припуском на шов 1,25 см.

Прошейте верхний шов с припуском на шов 1,25 см.

Отцентрируйте носовую часть в припуске на верхний шов и прострочите вниз

Закрепите нижнюю часть, оставив 5-7,5 см открытым в центре.

Прошейте верхнюю строчку 0,6 см вокруг всей маски, закрывая нижнее отверстие.

Источник: 1 Минута