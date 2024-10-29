Как сделать теплицу своими руками
Современные теплицы позволяют воссоздать уникальную атмосферу для любых видов культур. Вы можете выращивать зелень, овощи, фрукты, ягоды, грибы и даже улиток. Без особого труда можно купить теплицу в интернет-магазине, а можно собрать своими руками из подручных средств. Для этого необходимо узнать какие бывают теплицы, рассмотрим же подробней.
Подготовка: конструкция и материалы
Большинство теплиц делится на сезонные и круглогодичные, под поликарбонат или пленку. Для каркаса самым надёжным считается оцинкованный метал, но для эконом варианта можно использовать дерево или пвх трубы. Самые популярные виды теплиц:
- арочные,
- двускатные,
- гибридные,
- односкатные,
- митлайдера,
- вегетарий,
- фермерские.
Этапы строительства теплицы
- Выбор места. Участок должен быть ровным и солнечным. Ориентируйте теплицу с севера на юг.
- Создание фундамента. Для летних теплиц подойдет простой деревянный или бетонный фундамент. Для зимних рекомендуется ленточный фундамент глубиной 50–60 см.
- Сборка каркаса. Металлический каркас долговечен, но требует защиты от коррозии; дерево сохраняет тепло, но требует обработки.
- Установка покрытия. Поликарбонат крепится с зазором для расширения. Пленка натягивается с запасом.
- Утепление. На северной стороне можно установить теплоотражающий экран. Внутри используют утепляющую пленку.
- Вентиляция. Форточки или окна регулируют влажность и предотвращают перегрев.
Уход за теплицей и выбор культур
Теплица требует регулярного ухода. Проветривание и контроль влажности помогают избежать конденсата и плесени. Покрытие следует чистить весной и осенью, чтобы сохранить его прозрачность. Выбор культур для выращивания зависит от сезона. Весной и летом популярны овощи (помидоры, огурцы), зелень, зимой — шпинат, лук на зелень и клубника. Зимой лучше выбирать культуры, не требующие много света или устанавливать фитолампы.
Дополнительное оборудование
Капельный полив. Это наиболее экономный и удобный метод полива, для него потребуется - бочка для воды, магистральная труба и комплект для полива.
Освещение. Для этих целей используют фитолампы различных типов, они подают ультрафиолетовое излучение которое необходимо для фотосинтеза.
Отопление. Опытные фермеры рекомендуют использовать печь булерьян для обогрева больших и средних теплиц. Для небольших дачных вполне подойдёт электрический обогреватель, однако надежность их, как правило, низкая.
Вентиляция. Для проветривания необходимо наличие форточек, можно открывать двери настеж. В теплицах митлайдер есть ряд дополнительных форточек сверху. В промышленных теплицах под пленку проветривание осуществляется подьемом пленки по бокам.
Заключение
Собрать теплицу своими руками не сложно, однако потребуются некоторые навыки строительства. Необходимо ознакомится с материалами в интернете, где можно найти подробные инструкции и даже видео .