Как сделать теплицу своими руками

Современные теплицы позволяют воссоздать уникальную атмосферу для любых видов культур. Вы можете выращивать зелень, овощи, фрукты, ягоды, грибы и даже улиток. Без особого труда можно купить теплицу в интернет-магазине, а можно собрать своими руками из подручных средств. Для этого необходимо узнать какие бывают теплицы, рассмотрим же подробней.

Подготовка: конструкция и материалы

Большинство теплиц делится на сезонные и круглогодичные, под поликарбонат или пленку. Для каркаса самым надёжным считается оцинкованный метал, но для эконом варианта можно использовать дерево или пвх трубы. Самые популярные виды теплиц:

арочные,

двускатные,

гибридные,

односкатные,

митлайдера,

вегетарий,

фермерские.

Этапы строительства теплицы

Выбор места. Участок должен быть ровным и солнечным. Ориентируйте теплицу с севера на юг. Создание фундамента. Для летних теплиц подойдет простой деревянный или бетонный фундамент. Для зимних рекомендуется ленточный фундамент глубиной 50–60 см. Сборка каркаса. Металлический каркас долговечен, но требует защиты от коррозии; дерево сохраняет тепло, но требует обработки. Установка покрытия. Поликарбонат крепится с зазором для расширения. Пленка натягивается с запасом. Утепление. На северной стороне можно установить теплоотражающий экран. Внутри используют утепляющую пленку. Вентиляция. Форточки или окна регулируют влажность и предотвращают перегрев.

Уход за теплицей и выбор культур

Теплица требует регулярного ухода. Проветривание и контроль влажности помогают избежать конденсата и плесени. Покрытие следует чистить весной и осенью, чтобы сохранить его прозрачность. Выбор культур для выращивания зависит от сезона. Весной и летом популярны овощи (помидоры, огурцы), зелень, зимой — шпинат, лук на зелень и клубника. Зимой лучше выбирать культуры, не требующие много света или устанавливать фитолампы.

Дополнительное оборудование

Капельный полив. Это наиболее экономный и удобный метод полива, для него потребуется - бочка для воды, магистральная труба и комплект для полива.

Освещение. Для этих целей используют фитолампы различных типов, они подают ультрафиолетовое излучение которое необходимо для фотосинтеза.

Отопление. Опытные фермеры рекомендуют использовать печь булерьян для обогрева больших и средних теплиц. Для небольших дачных вполне подойдёт электрический обогреватель, однако надежность их, как правило, низкая.

Вентиляция. Для проветривания необходимо наличие форточек, можно открывать двери настеж. В теплицах митлайдер есть ряд дополнительных форточек сверху. В промышленных теплицах под пленку проветривание осуществляется подьемом пленки по бокам.

Заключение

Собрать теплицу своими руками не сложно, однако потребуются некоторые навыки строительства. Необходимо ознакомится с материалами в интернете, где можно найти подробные инструкции и даже видео .