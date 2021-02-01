Как сегодня выглядит и живет единственная дочь Юлии Началовой, которая осталась без наследства

31 января 2021-го артистке могло бы исполниться 40, но этому не суждено было сбыться. Юлия скоропостижно скончалась в марте 2019-го от заражения крови и сердечной недостаточности, вызванных осложнениями после операции на ноге из-за начавшейся гангрены.

У Началовой была квартира в элитном жилом комплексе Москвы, которая изначально должна была отойти по наследству дочери. Однако еще при жизни за 20 миллионов рублей (7,3 млн гривен) звезда переписала долю в апартаментах на тогдашнего избранника — хоккеиста Александра Фролова.

Юлия Началова и Александр Фролов

Расставшись с ним, Юлия заявила, что согласилась на сделку, будучи невменяемой, а деньги спортсмен ей так и не выплатил. Родные певицы надеялись, что они смогут мирно обо всем договориться, однако по итогу Фролов потребовал через суд продать квартиру — она уже выставлена на продажу.

Юлия Началова с бывшим мужем Евгением Алдониным и дочкой

Стоит отметить, что жилье покойной звезде оставил бывший муж Евгений Алдонин, в 2006-м у них родилась дочка Вера. После смерти мамы девочка живет с бабушкой и дедушкой, но также она много времени проводит с папой и его семьей.

Вера Алдонина с бабушкой и дедушкой - родителями Юлии Началовой

Сейчас Вере 14, она учится в 8 классе и развивает певческий талант — отец Юлии, Виктор Началов, занимается с внучкой вокалом. Чем старше она становится, тем больше напоминает знаменитую родительницу. К слову, о ней юная героиня статьи не забывает и до сих пор привозит на могилку к маме подарки из поездок.

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина сейчас

Юлия Началова с дочкой Верой

Больше подробностей о непростой жизни Юлии Началовой в следующем видео:

Источник: 1 Минута