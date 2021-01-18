Как сейчас живет Оксана Малая – девочка-маугли из-под Одессы, которая 5 лет прожила с собаками в будке

Время от времени в мире появляются новости о детях, найденных или воспитанных в дикой природе – каждый раз такие "маугли" становятся предметом пристального общественного внимания, ведь не только ученым, но и простым людям интересно, как работает их психика. В конце прошлого века такая история случилась и в границах СНГ – около Одессы (на самом деле село Новая Благовещенка относится к Херсонской области) обнаружили 8-летнюю девочку Оксану, которая все свое детство провела с собаками. Как так получилось?

Такой Оксана была, когда ее нашли

Бедной девочке не повезло родиться в семье запущенных алкоголиков – родители не только не занимались воспитанием дочери, но и часто забывали об ее существовании вовсе. Так однажды она осталась на ночь на улице, потому что пьяницы в нетрезвом состоянии заперли двери, забыв проверить, зашла ли 3-летняя девочка домой. Сезон уже предусматривал прохладные ночи, так что единственным спасением от окоченения стала будка с собакой Найдой. Она спокойно приютила девочку, а впоследствии стала заботиться о ней намного сильнее, чем родные родители.

Так постепенно Оксана начала буквально жить с Найдой и ее стаей из других соседских собак – она спала с ней в конуре, питалась объедками и научилась бегать на четвереньках, лаять и выть. Так продолжалось в течение почти 5-ти лет, ведь к семье алкоголиков редко кто-то заглядывал – их сторонились. Но в один день дальняя соседка заметила странное поведение девочки, которая стоя на четвереньках ее обгавкала. Женщина вызвала органы опеки.

Оксана Малая в 16 лет еще имела собачьи повадки

Когда служба приехала, псы заступились за "свою" – они кидались на всех, кто пытался забрать у них Оксану, так что пришлось прибегать к отвлекающим лакомствам. После спасения девочки ее пришлось передать в детский интернат, но при этом многие врачи заинтересовались случаем и готовы были сделать все, чтобы адаптировать девочку к человеческой жизни.

В 25 лет у Оксаны появился жених из Казани, но она ему отказала

Ее долго учили ходить прямо, помогали привыкнуть к обычной еде и каким-то нормам приличия. При этом положительным моментом оказался тот факт, что Оксана немного понимала человеческую речь – сама говорить она не умела, но отзывалась на фразы и обращения.

Уже к подростковому возрасту она адаптировалась к сверстникам и стала похожей на остальных жителей интерната – кроме, разве что, сильной привязанности к собакам на его территории. Она то и дело пыталась пронести их в здание и отдать им свой обед. Но на момент совершеннолетия и выпуска она окончательно стала ощущать себя человеком, снялась в нескольких документальных фильмах, встретилась с родителями – правда, так и не смогла простить их. Сейчас она ничем не отличается от других женщин.

Оксана Малая сейчас

Оксана живет при психоневрологическом диспансере, работает на конюшне, получает зарплату и ничего в своей жизни менять не хочет.

Источник: 1 Минута