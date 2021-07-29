Как сейчас выглядит Диана Шурыгина, которая прославилась благодаря шоу Андрея Малахова

Тогда девочка пришла и рассказала открыто об одной вечеринке, на которой та была. Вечеринка для Дианы окончилась не очень приятно — одного из парней, которые были в тот вечер в компании, посадили в тюрьму на более чем восемь лет.

Одиозная личность Шурыгиной на этом не прекратила своих визиты в сомнительные компании, рано вышла замуж, продолжала "чудить" на камеру — в общем, делала все, чтобы ее заметили и как можно чаще показывали по телевизору.

Но теперь о Диане давно не говорят. Куда же пропала девушка, как живет сейчас и как выглядит?

После поступков Дианы Шурыгиной на публику, ее стали часто осуждать. Все же, в обществе было больше хейтеров, которые высказывали гневные комментарии в адрес легкомысленной девушки.

Однако Диана никак не реагировала на негатив — ей нужно было, чтобы ее обсуждали. И неважно что о ней говорят — плохое или хорошее. Своего девочка, определенно, добилась.

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Диана Шурыгина сейчас

Сейчас былая популярность уже двадцатилетней Шурыгиной сильно померкла. Однако в соцсетях у нее по-прежнему немало поклонников - в одном только Instagram - свыше 1,6 млн человек.

Вокруг Дианы все время крутятся сплетни о романах — то с обычным оператором Первого канала, то с миллионером. Однако не исключено, что это лишь хорошо спланированный пиар ход.

Источник: 1 Минута