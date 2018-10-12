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Как в Харькове отметят День Защитника Украины?

Как в Харькове отметят День Защитника Украины?

Как сообщает пресс-служба ХОГА, о том, как будут отмечать День защитника Украины в регионе, рассказал сегодня, 12 октября, военный комиссар Харьковского военного комиссариата Юрий Калгушкин.

По его словам, 14 октября на площади Свободы состоится демонстрация военной техники, вооружения и  показательные выступления специальных подразделений воинских частей. Клятву на верность Украине дадут ученики лицеев и кадетского корпуса. Также состоятся выступления военных оркестров гарнизона, концерт Большого слобожанского академического ансамбля песни и танца, концерты художественных любительских коллективов вузов и показательные выступления спортсменов.

Праздник на площади Свободы начнется 14 октября в 8:50. Выставка техники и вооружения будет работать с 13 до 15 октября. Задействованы почти все виды военной техники (по одной единице каждой) воинских частей, расположенных на территории Харьковского гарнизона. 

Кроме того, на празднике будет вживую транслироваться действо на Софиевской площади и выступление Президента Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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