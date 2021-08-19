Как варить кукурузу и сколько времени: просто и пошагово

Как варить кукурузу в початках

Интересно, что временные рамки, сколько варить кукурузу на печке у всех разные. Кто-то варит 2-3 минуты, а кто-то — 3-4 часа. Так как же правильно варить кукурузу? Мы исследовали этот вопрос, и готовы дать вам правильный рецепт приготовления этого простого блюда.

Как варить кукурузу

Сначала нужно отделить непосредственно качан от волосков и зеленых листьев. Их можно выбросить, некоторые их промывают, просушивают, а потом используют в лечебных целях.

Кастрюлю тоже нужно выбирать с осторожностью — лучше всего варить кукурузу в металлической емкости с толстым дном.

Итак, заполните дно кастрюли листьями, а сверху выкладываете кукурузу. Наливаете холодную воду так, чтобы кочаны были полностью погружены в воду. Затем ставите на огонь.

Так сколько же времени варить кукурузу?

Как варить кукурузу

Когда кукуруза в кастрюле закипит, ее нужно еще проварить 15 минут. Это касается абсолютно любой кукурузы всех сортов.

Затем оставьте ее в кастрюле на 15 минут, достаньте, чтобы она немного остыла, посолите, и подавайте. Ваши гости и домашние будут просто в восторге!

Источник: 1 Минута