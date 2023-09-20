Как выбрать EDC-нож?

EDC-нож – это незаменимый аксессуар для всех, кто привык иметь при себе практичные вещи и хочет чувствовать себя в безопасности. Несмотря на компактные размеры и эргономичность, подобный нож станет незаменимым помощником с целью самообороны и выживания вдали от цивилизации.

Особенно актуально для тех людей, которым в рамках работы или образа жизни приходится сталкиваться с различными непредвиденными ситуациями. Попробуем разобраться, как выбрать подходящий нож на каждый день.

Эргономичность конструкции

Один из основных критериев выбора – это эргономичность. Обычно применяются складные модификации, так как они максимально просты и удобным при использовании. Иногда даже самый дорогой нож из премиальных материалов будет менее удобным для пользователя, чем недорогой нож.

По этой причине рекомендуется лично попробовать несколько моделей – он должен хорошо сидеть в руках, не быть слишком тяжелым и просто открываться. Выбирая идеальную модель по эргономичности, нужно обращать внимание на следующие критерии:

Размер. Это модификации небольшого, среднего и большого размера. Идеально – это модификации со средним размером. Слишком маленькие модели не могут выполнять большинство задач, а слишком большие – будут неудобны при выполнении работ. Оптимальный размер клинка – 8 сантиметров.

Вес. По мнению экспертов, самый лучший складной нож на каждый день обладает весом порядка 80-120 грамм. Подобный нож не будет ощущаться в кармане, вы просто забудете о нем, поэтому исключен любой дискомфорт.

Удобство ношения. Надежная и удобная клипса немаловажное условие, если речь идет об удобстве и эргономичности. Есть погружные и высокие клипсы, которые имеют преимущества и недостатки.

Удобство использования. Удобство при использовании ножа – это субъективное понятие, так как напрямую зависит от размера ладони и интенсивности работы ножом. Один из важных факторов – это ухватистость, а также не должна вызывать дискомфорт.

Форма клинка. Форма лезвия будет напрямую влиять на качество реза – на то, насколько легко будет входить клинок в разрезаемый материал. Идеальным выбором считаются модификации с тройным клином и вогнутая линза.

Учитывая эти критерии, вы можете выбрать максимально удобный и эргономичный нож на каждый день. Обычно ножи известных брендов обладают продуманной конструкцией, например, ножи Cold Steel разрабатываются с учетом всех рекомендаций.

Вид стали

Сталь – это основной материал для любого ножа. Именно от качества зависит, насколько с таким ножом будет комфортно работать. Важно обращать внимание на то, что сталь обязательно должна быть нержавеющей.

Это будет гарантировать длительный срок службы. Учитывая характер использования, то сталь для EDC-ножа не должна быть слишком твердой. Идеально, если при производстве использовалась порошковая сталь. Но такие ножи стоят дороже.

Материал рукоятки

С целью применения рукоятки обычно применяют такие материалы, как: G-10, титан, авиационный алюминий, древесина твердых сортов, ринопластик. Невозможно сказать, что какой-то из материалов является идеальным, так как все индивидуально. Например, полностью металлическая модель – холодная зимой, а древесина со временем трескается.

Замок

Могут обладать совершенно различными вариантами замка. Но самым прочным, популярным и надежным является Frame lock. Он может быть титановым и стальным. Удобным в применении является замок Axis Lock, а также он более эстетический. Довольно удобным является Liner Lock – он довольно удобный, но не способен выдерживать высоких нагрузок и интенсивной эксплуатации, поэтому максимально быстро приходит в негодность.

Дополнительные свойства

Если говорить о дополнительных свойствах, которыми должны обладать качественные ножи – это наличие подшипника в осевом узле, темлячного отверстия и стеклобоя. Каждый из этих элементов может значительно облегчить применение ножа, добавив уровень комфорта.

Но эти характеристики не имеют какого-то принципиального значения при выборе ножа. Например, подшипник обеспечивает максимально быстрое и плавное открытие ножа – это особенно важно в экстремальных ситуациях. Плетеный темляк применяют для оперативного извлечения ножа из кармана.

Если учитывать все эти критерии, вы гарантированно можете найти и купить идеальный EDC-нож, который станет верным помощником при ежедневном ношении. Вместе с этим, нужно понимать, что только продукция известных производителей может обеспечить высокий уровень комфорта и долговечность. Китайскими ножами пользоваться не просто некомфортно, но и может быть опасно.