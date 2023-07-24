Как выбрать женские туфли: основные критерии

Производители ежегодно выпускают разные модели обуви, поэтому покупка новой пары для женщины связана с непростым выбором. Нужно учитывать несколько факторов, чтобы успешно купить туфли женские и носить их с удовольствием:

назначение — для работы, прогулок, торжественных случаев;

время ношения — целый день или несколько часов;

особенности стопы — строение, размеры, заболевания.

Как правильно подобрать туфли по форме

Все виды женских туфель разные по форме. Есть восхитительно элегантные лодочки на высокой шпильке, а есть удобные балетки на плоской подошве. Одни плотно охватывают ногу, другие сидят более свободно. Некоторые модели смотрятся роскошно, другие — обыденно. Основные критерии, на которые нужно обращать внимание при выборе:

толщина и гибкость подошвы;

высота каблука;

материалы и покрой верха;

аккуратность пошива.

Если женские туфли нужны для разовой вечеринки, можно на несколько часов поступиться комфортом ради красоты. Тогда подойдут лодочки с узкими мысками и высокими каблуками-шпильками, лабутены, д'Орсе, слингбэки и другие разновидности.

При выборе обуви для повседневного ношения, работы или длительных прогулок желательно на первое место ставить комфорт. Если нравятся туфли-лодочки, то можно обратить внимание на модели с устойчивым каблуком до 4 см высотой и округлым мыском. А оптимальным вариантом будут лоферы, оксфорды, балетки или эспадрильи. У них плоская подошва или низкий каблук до 2 см, удобная для пальцев форма мыска.

Выбор женской обуви по фигуре

При покупке туфель также нужно учитывать тип и параметры тела. Изящные туфельки с высоким каблуком-шпилькой прекрасно смотрятся на стройных ногах. Нужно учитывать, что чем больше вес, тем выше нагрузка на ноги. Поэтому пышным дамам больше подойдут модели:

стилетто — с округлым мыском;

киттен хилл — на низком и устойчивом каблуке в форме рюмки;

на танкетке — с небольшой разницей между высотой мыска и пятки.

Если тип фигуры — перевернутый треугольник, его можно уравновесить туфлями на высоком тонком каблуке. Они визуально удлиняют ноги. Также поможет сбалансировать разницу между верхом и низом объемный декор — банты, пряжки, толстые цепочки. Если более выражена нижняя часть, выбирать обувь нужно с противоположными характеристиками.

Счастливые обладательницы фигуры «песочные часы» могут носить любые модели обуви. В ассортименте интернет-магазина Vitto Rossi собраны женские туфли, которые украсят женщин любого возраста и комплекции. Нужно только найти свою идеальную пару, ориентируясь на основные критерии выбора.