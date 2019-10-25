Как выбрать кольцо

Во все времена кольца были самыми популярными украшениями. Несмотря на это, не все знают, как правильно подобрать данную бижутерию, чтобы она гармонично смотрелась на руке и дополнила образ. Самые востребованные это кольца из золота, этот драгоценный металл не выходит из моды и ценится своим качеством. Чтобы украшение действительно украшало, нужно со всей серьезностью подойти к выбору и знать некоторые детали, которые помогут приобрести изысканное изделие.

В настоящее время выбор дамских колец колоссальный. В ювелирных магазинах можно найти множество вариантов: скромные и экстравагантные, эксклюзивные с камнями и т.д. На сайте diamant.ua возможно просмотреть каталог, в котором представлены потрясающе изделия.

Выбирая кольцо нужно учитывать важные факторы:

Форма рук и пальцев

- Для широких рук с массивными ладонями подойдут изделия с крупными камнями. Желательно выбирать камень в форме овала, так можно визуально сделать руку уже и удлинить пальцы.

- Маленькие руки с тонкими пальцами. Обладательницы таких рук могут позволить себе абсолютно любые изделия, начиная от аккуратных тонких колечек, заканчивая объемными перстнями.

- Пальцы с большими суставами. При таком варианте подойдут крупные кольца с массивными элементами, это поможет убрать акцент с суставов.

- Коротенькие пальцы. Не подойдут изделия с крупными вставками, потому что будут казаться еще более короче. Идеально смотрятся тонкие кольца украшенные декором в виде овала.

- Толстые пальцы, визуально сузить помогут кольца средней ширины с небольшим декором. Тонкие изделия будут смотреться неуместно и подчеркивать полноту руки.

- Очень узенькие пальцы. В этом варианте гармонично смотрятся широкие изделия.

Возраст

Юным модницам подойдут простые, изящные колечки с маленькими камушками. Девушки постарше могут позволить себе все модели, но стоит помнить, что для каждого изделия существует свое место и время. Женщинам в возрасте помогут подчеркнуть свою солидность перстни и широкие кольца.

Сочетание изделий

Объемные кольца не нужно сочетать с браслетом, а также с массивными ожерельями. С наручными часами гармонично будет смотреться изящное кольцо. Также стоит подбирать украшения по цвету, допустим если серьги золотые, тогда серебряное кольцо к ним не подойдет. Если вы решили украсить свою руку перстнем, тогда лучше другие кольца снять, так как вместе они будут выглядеть вульгарно. Самое главное правило, это сочетание украшений по форме и цвету, тогда вы сможете придать своему образу индивидуальность и неповторимость.

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