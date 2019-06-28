Как выбрать кроватку для кота: надежную, красивую, доступную

Коты – любимые герои фотографий в социальных сетях. Сонные пушистые клубки или забавные мохнатые «колбаски» вызывают улыбку и собирают тысячи лайков.

Что такое кошачья кровать

Оригинальная кровать для кота – это мягкий упругий матрасик, расположенный в каркасе из натурального дерева. Красивая модель позволяет обустроить животному собственную «зону комфорта».

Конструкция из ящика с мягким спальным местом поможет мурлыке полноценно отдохнуть от игр, прогулок. Правильное убежище поможет:

- быстро снять стресс,

- сохранить тепло тела;

- защитить от сквозняков;

- скрыться от чрезмерного шума, внимания.

- удовлетворить инстинкт охотника («поймай и спрячься»).

Из чего делают кровати для котов

Все материалы, которые использует в работе популярный украинский бренд Харли и Чо, современные, прочные, экологичные.

- Обивка и съемные чехлы шьются из мебельных тканей. Это велюр, вельвет, рогожка. Они без проблем выдерживают активность любимца, его вес, царапины когтей.

- Наполнителем лежанок выступает холлофайбер. Этот синтетический материал воздушный и упругий, хорошо сохраняет форму. Он не вызывает аллергии, в нем не скапливается пыль, не размножаются насекомые.

- Каркас делается из древесины. Покрытие – нетоксичная пропитка на водной основе, безвредная для здоровья человека, кошки, для окружающей среды.

Как подобрать размер спального места

Если у вас котенок или взрослый питомец некрупной породы (донской скиф, манчкин, сингапура) – выбирайте размер XS. Габариты лежака 58х44 см. На нем будет удобно животным до 4 кг весом.

Кошкам, весящим от 4 до 7 кг (британской, бенгальской, шотландской и др.), рекомендуется купить место для отдыха с пометкой S (68х49 см).

Поклонникам крупных усачей (мейн-кунов, норвежских лесных, пикси-бобов, сибирских) рекомендуется тип M (78х54 см). Он же подойдет кошкам с выводком котят.

Магазин Харли и Чо с радостью поможет вам выбрать самую подходящую кровать для любимца.

Новости портала «Весь Харьков»