Как выбрать собачий корм по вкусу, классу и другим параметрам

Выбор корма для собаки – это важный и ответственный процесс, который должен основываться на знаниях о потребностях и предпочтениях животного. Предлагаем узнать, как выбрать вкус и класс корма для вашей собаки, а также на что ещё обратить внимание.

Вкус корма для собак

Собаки, как и люди, имеют свои предпочтения в еде, и выбор вкуса корма является важным фактором при покупке. Обычно вкус корма зависит от его состава и производителя, поэтому если вы уже определились с предпочтениями вашей собаки, то можете выбирать корм для собак с соответствующим вкусом.

Если же вы еще не знаете, какой вкус предпочитает ваша собака, то можно начать с выбора корма, содержащего основные виды мяса, такие как курица, говядина, баранина, индейка или рыба. Кроме того, существует большое разнообразие кормов для собак с различными добавками, такими как овощи, фрукты, злаки и другие.

Класс корма для собак

Корма для собак можно разделить на три основных класса: эконом, премиум и супер-премиум.

Также есть наивысший класс – холистик. Это самый качественный и дорогой тип рациона.

Эконом-класс. Это корма самой низкой стоимости и соответствующего качества. Они обычно содержат меньшее количество мяса и более дешевые ингредиенты, такие как злаки и отходы переработки мясных продуктов. Они могут не содержать достаточно питательных веществ, поэтому не рекомендуется давать собакам такое питание в течение продолжительного времени.

Премиум. Это корма средней ценовой категории. Они содержат больше мяса и более качественные ингредиенты, чем эконом-класс, но могут быть менее питательными, чем корма премиум-класса. Также в них больше витаминов и минералов, потому такие корма уже допустимо использовать на постоянной основе.

Премиум-класс. Это более дорогие корма обычно с хорошим составом. В них содержится больше мяса и отборных составляющих, таких как свежие овощи, фрукты, пробиотики, антиоксиданты и другие добавки. Эти корма обеспечивают оптимальное питание для вашей собаки и помогают поддерживать здоровье и активность животного.

Где покупать собачьи корма?

Вы можете приобрести корм для собак в различных местах, включая:

Зоомагазины – одно из наиболее распространенных мест для покупки такого товара. Здесь вы можете найти широкий выбор рационов от разных брендов.

Онлайн-магазины. Сегодня многие предпочитают покупать товары онлайн, включая корм для животных. Существует множество онлайн-магазинов, специализирующихся на продаже зоотоваров.

Ветеринарные клиники. Ветеринары могут предложить вам корм, подходящий для вашей собаки, и дать рекомендации по питанию.

Супермаркеты. Некоторые супермаркеты также продают корм для собак. Однако, выбор может быть ограничен, и корма могут быть менее качественными, чем те, которые продаются в зоомагазинах или онлайн-маркетах.

Независимо от места покупки корма для собак, важно убедиться, что вы выбираете качественный продукт, соответствующий потребностям и вкусовым амбициям вашей собаки.