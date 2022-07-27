Как выбрать телевизор

Когда важно смотреть фильмы в режиме онлайн в высоком разрешении (до 4-8К), рекомендуется использовать современную модель телевизора. Но выбрать девайс для семьи не так-то просто, поскольку используются различные технологии.

LCD-телевизоры

К настоящей классике можно причислить LCD-телевизоры, в которых используется ж/к матрица с пленочными транзисторами и цветными цветофильтром.

Если говорить о классической диагонали, то это телевизор 22 дюйма.

Такие телевизоры гарантируют вполне приличное цветное изображение, но имеется проблема черного цвета. Скорей – оно серого цвета и в этом смысле LCD-телевизоры несколько проигрывают кинескопным аналогам. Производители LCD-телевизоров нашли выход – используют высокий уровень контраста (вплоть до 1000:1), что позволяет сделать из серого цвета практически черный.

LED-телевизоры

Более совершенными в техническом плане остаются LED-телевизоры, в которых, помимо вышеуказанной ж/к технологии, используется подсветка из диодов, что позволяет как наращивать уровень яркости, так и экономить энергию.

Лучшие версии LED-телевизоров с диагональю 32-50 дюймов, имеют обладают яркостью 300-600 кд/м, а потребление энергии оказывается в пределах 45-100 Вт/ч. Для тех семей, где телевизионные приемники работают круглосуточно, низкий расход энергии считается очевидным плюсом.

Технология HDR

По своей сути данная технология относится к динамической подсветке, и априори гарантируют яркие и насыщенные цвета. Но такая технология считается бесполезной на телевизорах с небольшой диагональю, но если покупается телевизионный приемник с диагональю более 43 дюймов, то качество видеокартинки значительно улучшается. Что касается телевизоров LG, то в них используется технология HDR Pro, которая гарантирует, что изображение окажется «живым».

Смарт-телевизоры

Наиболее совершенными в техническом плане считаются смарт-телевизоры, которые по своей сути относятся к компьютерам, но с большим экраном и неплохим звуком. У смарт-телевизоров имеется собственная операционная система в виде

WebOS,

Android TV,

Tizen,

ценные своей простотой понимания и удобством – можно выбирать фильм в онлайн-кинотеатре, смотреть, перематывать или устанавливать на паузу. В отдельных случаях даже проверять почту.

Если у современного телевизора имеется интерфейс Wi-Fi, то окажется положительным фактором в плане подключения к беспроводному роутеру. А интерфейс Miracast твердо гарантирует одно – можно смотреть фильмы со смартфона на большом экране телевизора. При этом сохраняются соотношения сторон и пиксели. Система Dolby Digital Plus окажется полезной в плане звука – будет фиксироваться «хрустальное» звучание, которое имеется у дорогого аудиозвука.