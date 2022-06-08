Как выбрать традиционное помолвочное кольцо?

Украшение, подаренное девушке, несомненно приведет в восторг красавицу. Еще с много лет назад драгоценности воспринимались как нечто особенное и невероятно прекрасное. Однако, существуют изделия, которые значат намного больше, нежели простые аксессуары, дополняющие образ.

Стилисты Злато относят к таким предметам помолвочные кольца zlato.ua/ru/f-engagment_design-rings/, ведь это материальное закрепление решения вступить в союз. Каждая девушка ждет предложения и то какие слова будут сказаны, какое колечко подарено зависят воспоминания, которые сохраняются на всю жизнь.

Особенности украшений-знаков

Помолвочные кольца существенно отличаются от обручальных. И не только разница кроется во внешнем виде изделий, но и в том, что такое украшение мужчина выбирает для своей избраннице сам. Именно поэтому многие отдают предпочтение классическим моделям.

Характерными особенностями традиционных драгоценностей считаются:

Материал, из которого изготовлен аксессуар – это золото 585 пробы красного цвета. В последнее время популярность приобрели изделия из белого золота, которые выглядят более свежо и модно. В настоящее время допустимо преподносить также украшения из комбинированного металла.

Использование белых камней – бриллианта или фианита. Стандартом, естественно, считается украшение с драгоценным камнем, но и его стоимость будет соответствующей. Фианит внешне выглядит как природный минерал, но при этом стоит дешевле. Популярными становятся изделия с цветными самоцветами – рубинами, топазами.

Дизайн. Традиционное помолвочное кольцо обладает нешироким ободком, над которым возвышается один камень-солитер, один минерал в окружении россыпи, 3-5 камней небольшого размера. Современные ювелиры создают креативные модели, нарушая все правила и традиции.

Последним влияние моды являются помолвочные кольца, выполненные «под старину». Но это совсем не означает, что молодую девушку порадует старинное «бабушкино» кольцо. Современные винтажные модели – это сочетание традиционных и инновационных деталей. Такие изделия воплощают в себе изящество и женственность, благородство и элегантность.

Совсем противоположно выглядят супер модные и креативные модели. Однако, стилисты Злато рекомендуют их выбирать только неординарным личностям. К тому же, помолвочное кольцо дама будет носить всю жизнь и ее нетривиальные предпочтения со временем могут кардинально поменяться. Именно поэтому как и много лет назад лучшим вариантом остается классическое, традиционное помолвочное кольцо.