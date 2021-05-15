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Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости: опрятная талантливая девушка, которая думала лишь о карьере

Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости: опрятная талантливая девушка, которая думала лишь о карьере

Ее можно не любить, над ней можно смеяться, но отрицать талант Анастасии Волочковой нельзя. Хоть сейчас женщина все больше и больше обращает на себя внимание экзотическими фото.

Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости: опрятная талантливая девушка, которая думала лишь о карьере Анастасия Волочкова. Фото взято на просторах сети. 

У этой артистки - долгий творческий путь. Училась в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, выпускалась по классу Наталии Дудинской.

В 1994 году, ещё будучи студенткой II, предвыпускного курса, начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра. После выпуска была сразу принята на положение солистки. Уже в первые годы работы исполнила главные партии в таких балетах, как "Жизель", "Корсар", "Лебединое озеро".

В то время Анастасия выглядела очень нежно.

Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости: опрятная талантливая девушка, которая думала лишь о карьере Волочкова Анастасия в молодости и сейчас. Фото взято на просторах сети.

Худосочная, высокая и невероятно трогательная девушка исполняла только главные роли в балете. Яркая внешность сделала Волочкову очень запоминающейся танцовщицей.

Но в 2003 году у Анастасии начались проблемы. Ее начали обвинять...в лишнем весе! Директор театра бросался громкими заявлениями о том, что девушке невозможно подобрать партнера.

Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости: опрятная талантливая девушка, которая думала лишь о карьере Волочкова Анастасия в молодости. Фото взято на просторах сети.

Как выглядела Анастасия Волочкова в молодости: опрятная талантливая девушка, которая думала лишь о карьере Волочкова Анастасия в молодости. Фото взято на просторах сети.

Сама ж артистка говорила, что её увольнение из театра связано с давлением влиятельных людей. Впрочем, уже в 2005 году женщина стала звездой телевизионного экрана.

Источник: 1 Минута

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