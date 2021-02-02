Как выглядела и кем была мама Аллы Пугачевой, которая воспитала главную звезду российской эстрады

Зинаида Архиповна, так звали родительницу Примадонны, по образованию была педагогом, хотя это не помешало ей принимать непосредственное участие в войне. Молодая и мужественная женщина сначала была бойцом противовоздушной обороны, а потом ездила в составе фронтовой концертной бригады. С будущим отцом своей будущей дочери, Борисом Михайловичем, Зинаиду свел именно фронт.

Мама Аллы Пугачевой Зинаида Архиповна

После войны мама Пугачевой устроилась в заводской отдел кадров, а отец начал карьеру на обувной фабрике, где быстро дорос до должности директора по сбыту.

В их семье родилось трое детей — старший сын Геннадий, который умер еще в детстве от дифтерии, Алла и младший сын Евгений. К слову, певицу так назвали в честь актрисы Аллы Тарасовой.

Маленькая Алла Пугачева с младшим братом и мамой

В каком-то смысле именно благодаря матери звезда связала свою жизнь с музыкой — женщина мечтала сделать из дочери великую пианистку и отдала ее в музыкальную школу.

Кроме этого, Зинаида Архиповна очень помогла Примадонне с воспитанием дочки Кристины Орбакайте, появившейся на свет в 1971-м, когда артистке было 22. Пока Алла Борисовна гастролировала по стране, давая десятки концертов в разных городах, о Кристине заботилась бабушка.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

До знакомства с нынешней любовью Пугачевой, юмористом Максимом Галкиным, как и с младшими внуками Лизой и Гарри женщина не дожила. Она скончалась от шестого инфаркта на 65-м году жизни в далеком 1986-м.

Если хотите узнать больше подробностей о семействе Примадонны, смотрите следующее видео с YouTube-канала "Одна Минута":

Источник: 1 Минута