Как выглядят все четверо жён и трое детей украинского певца Виктора Павлика?

И это не просто так, а в связи с грядущим, очередным пополнением в его семье. Его четвертая жена, молодая концертный директор артиста Екатерина Репяхова заявила — ждет своего первенца.

Однако узы с бывшими женами певца еще на 100% не разорваны, поэтому мы решили вспомнить и показать вам всех его супруг и детей, которые были у артиста за 55 лет его жизни.

Личная жизнь Виктора Павлика всегда была насыщенная

Несмотря на то, что он всегда ответственно относился к семье, одного брака ему оказалось недостаточно — он все время стремился к чему-то новому, искал свое.

Первый раз Павлик позвал женщину под венец еще будучи очень юным — в восемнадцатилетнем возрасте.

Его первую жену звали Лида. 22 апреля 1984 года у них родился сын Александр.

К сожалению, фото Лидии в открытом доступе нет.

А вот так выглядит старший сын Виктора Павлика Александр

Александр Павлик

Вторую жену звали Светлана, и она появилась еще у никому неизвестного Виктора Павлика незадолго после рождения Саши.

Светлана была родом из вечно теплого и солнечного Узбекистана, а уже в 1987 году у пары родилась дочь Кристина. Виктор и Светлана прожили в браке 8 лет.

Виктор Павлик и его дочь Кристина

Третий брак Виктора Павлика был для него самым продолжительным, и длился 25 лет. В 1999 году женщина по имени Лариса родила Виктору сына Павла.

Виктор Павлик и его жена Лариса, сын Павел

За свою жизнь с Ларисой они дважды разводились, и дважды женились.

По информации самой Ларисы, встречаться со своей будущей женой Екатериной Репьяховой Виктор стал еще тогда, когда был в браке с Ларисой. Она уличила его в измене.

И вот, в 2020 году Виктор женился на своем концертном директоре Екатерине Репьяховой, и сейчас она уже на пятом месяце беременности — пара пока не афиширует пол будущего ребенка.

Виктор Павлик с молодой женой

Больше о истории с Екатериной Репьяховой и Ларисой Созаевой смотрите в нашем специальном сюжете на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута