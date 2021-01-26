Как выглядят все четверо жён и трое детей украинского певца Виктора Павлика?
И это не просто так, а в связи с грядущим, очередным пополнением в его семье. Его четвертая жена, молодая концертный директор артиста Екатерина Репяхова заявила — ждет своего первенца.
Однако узы с бывшими женами певца еще на 100% не разорваны, поэтому мы решили вспомнить и показать вам всех его супруг и детей, которые были у артиста за 55 лет его жизни.
Личная жизнь Виктора Павлика всегда была насыщенная
Несмотря на то, что он всегда ответственно относился к семье, одного брака ему оказалось недостаточно — он все время стремился к чему-то новому, искал свое.
Первый раз Павлик позвал женщину под венец еще будучи очень юным — в восемнадцатилетнем возрасте.
Его первую жену звали Лида. 22 апреля 1984 года у них родился сын Александр.
К сожалению, фото Лидии в открытом доступе нет.
А вот так выглядит старший сын Виктора Павлика Александр
Александр Павлик
Вторую жену звали Светлана, и она появилась еще у никому неизвестного Виктора Павлика незадолго после рождения Саши.
Светлана была родом из вечно теплого и солнечного Узбекистана, а уже в 1987 году у пары родилась дочь Кристина. Виктор и Светлана прожили в браке 8 лет.
Виктор Павлик и его дочь Кристина
Третий брак Виктора Павлика был для него самым продолжительным, и длился 25 лет. В 1999 году женщина по имени Лариса родила Виктору сына Павла.
Виктор Павлик и его жена Лариса, сын Павел
За свою жизнь с Ларисой они дважды разводились, и дважды женились.
По информации самой Ларисы, встречаться со своей будущей женой Екатериной Репьяховой Виктор стал еще тогда, когда был в браке с Ларисой. Она уличила его в измене.
И вот, в 2020 году Виктор женился на своем концертном директоре Екатерине Репьяховой, и сейчас она уже на пятом месяце беременности — пара пока не афиширует пол будущего ребенка.
Виктор Павлик с молодой женой
Больше о истории с Екатериной Репьяховой и Ларисой Созаевой смотрите в нашем специальном сюжете на Ютуб-канале "Одна минута".
Источник: 1 Минута