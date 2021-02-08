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Как выглядит бабушка Ивана Урганта? Телеведущий впервые показал родную душу

Как выглядит бабушка Ивана Урганта? Телеведущий впервые показал родную душу

Нина Николаевна, которая является народной артисткой и бабушкой Ивана Урганта с благодарностью обратилась к своему внуку за заботливость.

Знаменитой и талантливой актрисе Нине Ургант в 2021 году будет 92 года. У актрисы болезнь Паркинсона, которую обнаружили у нее уже несколько лет назад. Также она сама не передвигается и плохо слышит.

Ее внук Иван часто навещает бабушку, заботится о ней и очень внимателен к ней. Несколько лет назад Иван вместе с отцом Андреем Ургантом купили для нее в Санкт-Петербурге трехкомнатную квартиру.

Актриса очень благодарна им. Она говорит, что хоть сын и внук постоянно заняты, но они никогда не забывают навещать ее. И всегда привозят подарки.

Как выглядит бабушка Ивана Урганта? Телеведущий впервые показал родную душуПосле того как в соцсетях появилась фотография где все трое на фото, пользователи соцсетей оставили свои комментарии. Почитатели талантов знаменитой семьи Ургант констатировали, что и сын и внук очень хорошо относятся к своей маме и бабушке. Сейчас не часто встретишь такие дружные семьи с добрыми и открытыми, а также душевными отношениями.

nataffka: "Вот как надо заботиться о своих бабушках и мамах! Отличное воспитание!"

khrenkovan: "Забота дает силы жить. Молодцы мужчины. Любят своего родного человечка."

marinalissova: "Здоровья, счастья, успехов"

nathaliedemiisenior: "Сразу видно - похожи"

toboevaanzella: "Молодец!!!"

olga_polyakowwa: "Очаровательная и талантливейшая актриса!"

ninamizina11: "Молодец, красавчик, что не забываешь бабушку."

Источник: 1 Минута

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