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10.02.2021 22:07
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Как выглядит двойник украинской певицы Нади Дорофеевой? В сети появилась ее полная копия

Как выглядит двойник украинской певицы Нади Дорофеевой? В сети появилась ее полная копия

У украинской певицы и худышки, экс-солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой есть такой двойник, которого нашли в сети. Как известно, молодую девушку зовут Виктория.

Виктория не просто копирует стиль одежды, прическу и макияж Дорофеевой, а еще и очень сильно похожа на нее по разрезу глаз, форме лица. Даже огонь в глазах такой же, как у жены Владимира Дантеса.

В Инстаграм двойник Дорофеевой Виктория подписана как "tory_meelis". У нее чуть больше 12 тысяч поклонников, и девушка регулярно публикует фото и видео, где она с Надеждой — как две капли воды.

В комментариях поклонники пишут, что если бы не знали, что Вика — это реальный человек, то однозначно подумали бы, что это просто фан-странички с немного отредактированными снимками известной певицы.

Как оказалось, Виктория из России. Ее заметил продюсер Дорофеевой Потап, когда в прошлом году запустил флешбом "Чикабамбони". Тогда он очень удивился такому поразительному сходству, и даже опубликовал девушку у себя в аккаунте.

Как выглядит двойник украинской певицы Нади Дорофеевой? В сети появилась ее полная копия Виктория - полный двойник Нади Дорофеевой

Как выглядит двойник украинской певицы Нади Дорофеевой? В сети появилась ее полная копия Виктория - полный двойник Нади Дорофеевой

Как выглядит двойник украинской певицы Нади Дорофеевой? В сети появилась ее полная копия Виктория - полный двойник Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева отреагировала на свою полную "копию" весьма непонятно, написала лишь одно слово: "Жесть!".

Хотя Виктория еще не поет, а если запоет, то составит огромную конкуренцию всенародной любимице Надежде Дорофеевой. Тем более, она теперь выступает сольно, и заметить разницу будет сложно.

Источник: 1 Минута

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