Как выглядит и живет сын незрячей певицы Дианы Гурцкой, и правда ли, что ему передалась болезнь мамы?

"Самая главная роль для каждой женщины-это роль мамы. Я очень благодарна Богу и судьбе, потому что моя жизнь с рождением Кости разделилась на до и после и я не хочу упускать ни минуты из того, что касается моего ребенка"-поделилась своими мыслями Диана Гурцкая в одном из интервью.

Костя Гурцкой

Костя Гурцкой и его мама Диана

Вечная темнота не помешала Диане Гурцкой построить не только прекрасную музыкальную карьеру, но и ощутить счастье материнства, не сравнимое ни с одним другим чувством.

"Теперь это моя жизнь! Это мой завтрашний день!"-говорит она.

Костя был долгожданным ребенком в семье

Диана рассказывает, что сын является эпицентром всего, что с ней происходит.

Костя учится в государственной гимназии и несмотря на свой юный возраст уже имеет свое отношение к жизни.

"Он хороший, добрый, обычный, никакой звездности"- делится Диана о сыне.

Диана Гурцкая

"Костя занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, учится игре в большой теннис. Диана смогла построить доброжелательные отношения со своим ребенком, стремится быть в курсе того, чем живет ее сын. Костя сейчас во многом себя пробует. То в каких-то съемках участвовал, то пробовал музыку писать"-рассказывает звездная мама.

Как любящая мать, Диана дала главный совет своему подрастающему сыну: "Не важно, какая профессия у тебя будет, важно стать хорошим человеком."

Диана Гурцкая - прекрасный пример того, что несмотря на трудные жизненные обстоятельства, можно достичь своей мечты.

И очень важно при этом ощущать поддержку своей семьи и близких людей.

Сегодня она счастливая жена и любящая мама, продолжает вести активную жизнь-не только реализовывает себя в музыке, но и занимается благотворительностью.

Диана Гурцкая

На своем опыте, как никто другой, она понимает, как нелегко живется детям с ограниченными возможностями. Поэтому при поддержке мужа певица создала фонд помощи незрячим детям "По зову сердца", благодаря которому множество незрячих детей смогли почувствовать себя по настоящему счастливыми.

Диана Гурцкая и ее фонд

Источник: 1 Минута