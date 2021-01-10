Как выглядит новорожденная дочь Мерьем Узерли? Редкие фото

Мерьем Узерли (актриса Хюррем Султан) показала новорожденного ребенка

С первых часов жизни, Мерьем Узерли решила не скрывать внешний вид своего ребенка, и показала ее всей многомиллионной аудитории.

Мерьем Узерли (Хюррем Султан) показала новорожденного ребенка

37-летняя Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Актриса поделилась этой радостной новостью в микроблоге.

Звезда турецкого сериала "Великолепный век" опубликовала фотографию с новорожденной и сообщила, что накануне, восьмого января, на свет появилась ее дочь Лили.

Мерьем Узерли (Хюррем Султан) показала новорожденного ребенка

Мерьем Узерли (Хюррем Султан) показала новорожденного ребенка

Мерьем Узерли (Хюррем Султан) показала новорожденного ребенка

Мерьем несколько месяцев скрывала интересное положение, однако в сентябре все-таки сообщила, что ждет малыша. А недавно опубликовала кадры, на которых продемонстрировала округлившийся живот.

Мерьем Узерли (Хюррем Султан) показала новорожденного ребенка

Напомним, Узерли также воспитывает шестилетнюю Лару. С отцом старшей дочери, турецким бизнесменом Джаном Атешем, актриса рассталась еще до ее появления на свет. В интервью звезда рассказывала, что папа девочки не принимает никакого участия в ее воспитании. Имя нынешнего возлюбленного (папы новорожденной малышки) Мерьем не раскрывает.

Прославилась Мерьем Узерли благодаря роли Хасаки Хюррем Султан в турецком сериале "Великолепный век", который обрел лавры популярности по всему миру.

Источник: 1 Минута