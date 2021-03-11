Как выглядит первая жена Сергея Притулы, и почему они развелись? Поговаривают, ведущий ее бил

Развод. Версия Притулы

Сергей Притула с сыном

По версии Сергея развод стал логическим завершением их частых семейных скандалов и споров. К тому же у него появилась новая возлюбленная и брак сохранить не удалось.

Развод. Версия Андрейчук

Сергей Притула

У Юлии другое мнение на этот счет. В своей беседе с журналистами Андрейчук рассказала о том, что все годы совместной жизни она жила в страхе.

Спустя полгода после свадьбы, желание стать миллионером у Сергея стало навязчивой идеей. Его экономия доходила до абсурда. Притула считал бесполезной тратой денег покупку натурального кофе, и покупал более дешевый растворимый.

Принимая дома родственников, угощал их украинским вином, налитым а бутылки из-под дорогого итальянского вина.

Первый раз Притула ударил жену за то, что она лишилась подработки и объяснил ей, что нужно держаться за любую работу.

Юля жила в страхе перед новым приступом агрессии мужа, постоянно слушала его упреки, ложь и жалобы на нехватку денег.

"Думаю, он чувствовал себя нереализованным или неполноценным, вот и вымещал на мне злость",

- призналась она.

Если Юля уличала мужа во лжи, то получала как минимум подзатыльник, но случалось и такое, что три дня стыдно было выйти на улицу.

Сергей Притула с сыном

По совету подруги она все терпела ради сына. Терпела до тех пор, пока Притула не нашел себе на работе успешную и богатую любовницу.

Даже после развода, придя на день рождения Димы без подарка, Притула избил Юлю на кухне за то, что она неосторожно сказала сыну, что его папа жадина.

Дважды Юля обращалась с соответствующим заявлением в полицию. Чтобы не испортить репутацию Притулы, баллотировавшийся в то время в мэры Киева, его спонсоры ситуацию замяли, заплатив Юле 5 тыс. долларов за молчание.

Источник: 1 Минута