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13.03.2021 22:47
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Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”?

Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”?

Детство

Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”? Ольга Фреймут

Ольга была любимым ребенком в семье. С самого детства она проявляла свой характер, самостоятельно выбирая платье для детского сада. Родители мало в чем ей отказывали, старались привить девочке хороший вкус. Оля училась игре на фортепиано, читала книги, сочиняла стихи и даже побеждала в поэтических конкурсах. В школе девочка старалась выделиться среди одноклассников и пользовалась популярностью среди школьников.

Муж - иностранец

Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”? Нил Митчелл

Получив диплом бакалавра в Львовском национальном университете, Ольга Фреймут уехала искать себя в Великобританию. Несколько лет проработала на телеканале "BBC", снималась в рекламе, параллельно окончила Городской университет Лондона и родной Львовский.

Ольга была не только успешной, но и невероятно красивой девушкой. Познакомившись в Лондоне с коренным британцем Нилом Митчеллом, молодая Ольга была очарована его галантностью. Вскоре молодые люди стали вместе жить.

Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”? Ольга Фреймут

Но разный менталитет, ревнивость гражданского мужа стал тяготить Фреймут. Их отношения испортились и Ольга, будучи уже беременной, принимает решение расстаться с мужем и вернуться в Украину. Вот как она сама об этом вспоминает:

"Он не моего менталитета, ужасно ревновал, мне было с ним скучно. Он был агрессивный, неприятный, стал мне не интересен. Я поняла, что моему ребенку такой отец не нужен"

Ольга стала успешной и самодостаточной. Она очень любит свою дочь Злату Митчелл. Сейчас девочке 14 лет, она хорошо владеет английским. Но "заморский" папа навсегда исчез из их жизни.

Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”? Ольга Фреймут

"Некоторых мужчин стоит навсегда выбрасывать из своей жизни. Как те туфли, которые в свое время натерли ноги, да еще и вышли из моды." - так Ольга Фреймут ответила на вопрос о том, почему она не поддерживает отношения с отцом Златы.

Источник: 1 Минута

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