Как выглядит первый муж Ольги Фреймут, и почему она сбежала от “заморского принца”?

Детство

Ольга Фреймут

Ольга была любимым ребенком в семье. С самого детства она проявляла свой характер, самостоятельно выбирая платье для детского сада. Родители мало в чем ей отказывали, старались привить девочке хороший вкус. Оля училась игре на фортепиано, читала книги, сочиняла стихи и даже побеждала в поэтических конкурсах. В школе девочка старалась выделиться среди одноклассников и пользовалась популярностью среди школьников.

Муж - иностранец

Нил Митчелл

Получив диплом бакалавра в Львовском национальном университете, Ольга Фреймут уехала искать себя в Великобританию. Несколько лет проработала на телеканале "BBC", снималась в рекламе, параллельно окончила Городской университет Лондона и родной Львовский.

Ольга была не только успешной, но и невероятно красивой девушкой. Познакомившись в Лондоне с коренным британцем Нилом Митчеллом, молодая Ольга была очарована его галантностью. Вскоре молодые люди стали вместе жить.

Ольга Фреймут

Но разный менталитет, ревнивость гражданского мужа стал тяготить Фреймут. Их отношения испортились и Ольга, будучи уже беременной, принимает решение расстаться с мужем и вернуться в Украину. Вот как она сама об этом вспоминает:

"Он не моего менталитета, ужасно ревновал, мне было с ним скучно. Он был агрессивный, неприятный, стал мне не интересен. Я поняла, что моему ребенку такой отец не нужен"

Ольга стала успешной и самодостаточной. Она очень любит свою дочь Злату Митчелл. Сейчас девочке 14 лет, она хорошо владеет английским. Но "заморский" папа навсегда исчез из их жизни.

Ольга Фреймут

"Некоторых мужчин стоит навсегда выбрасывать из своей жизни. Как те туфли, которые в свое время натерли ноги, да еще и вышли из моды." - так Ольга Фреймут ответила на вопрос о том, почему она не поддерживает отношения с отцом Златы.

Источник: 1 Минута