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Как выглядит реальная жена и сын Дана Балана: что певец скрывал от публики?

Как выглядит реальная жена и сын Дана Балана: что певец скрывал от публики?

Несмотря на то, что Дан Балан не любит трясти бельем на публику, мы все же нашли некоторые очень интересные факты из его "прошлой жизни", о которых он упорно не хотел рассказывать ни своей публике, ни своей новой возлюбленной Тине.

Наверное, именно из-за скрытности Дана Балана, они с Тиной Кароль до сих пор официально не объявили о своем союзе

Также в сети мало информации о том, были ли у Дана какие-то романы ранее, есть ли у него бывшая жена или хотя бы девушка. Давайте рассуждать логически. Поверите ли вы в то, что у 42-летнего красавчика с такими выразительными чертами лица не было романов на стороне.

Все же, некоторые факты выяснить удалось. Балану приписывают интрижки с певицей Верой Брежневой, с которой они даже записали совместную песню и с танцовщицей Вардой Мартиросян.

Dan Balan и Вера Брежнева - Лепестками слез

 

Но самое интересное, что загадочный Дан был женат и в браке у него даже родился сын. Его супругой была некая девушка по имени Элла Крупенина.

Как выглядит реальная жена и сын Дана Балана: что певец скрывал от публики? Жена Дана Балана Элла Крупенина

Пара была вместе около пяти лет, с 2004 по 2009 год. Тогда артист только начинал сольную карьеру и его популярность стремительно росла.

У Дана и Эллы родился сын Алан. Балан тщательно скрывает все подробности своей личной жизни, поэтому неизвестно доподлинно, какие отношения он сейчас поддерживает со своим наследником и его мамой.

Как выглядит реальная жена и сын Дана Балана: что певец скрывал от публики? Сын Дана Балана

Однако в сети все же есть несколько его архивных фото с ребенком. Предположительно, ему сейчас около 10-12 лет. Хотя точная дата рождения ребенка неизвестна.

Источник: 1 Минута

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