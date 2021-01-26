Как выглядит ребенок, у которого отец – африканец, а мама – вьетнамка: родилась уникальная девочка (ФОТО)

Си Джею удалось растопить холодное сердце "железной леди", которая привыкла все делать сама. Своей заботой и добротой парень из Нигерии покорил вьетнамку Ле Тху Фуонг.

Будущие супруги познакомились в обычном парке. Тогда, каждый из них гулял вместе со своими друзьями. С первых минут знакомств они уже сблизились. Несмотря на то, что у них разная культура, они совсем непохожие, но крепкая любовь смогла объединить два сердца.

"Он показал мне, каково это: почувствовать себя любимой и желанной женщиной", ­– признается Фуонг.

Через два года пара официально стала мужем и женой. Свадьбу отгуляли в Нигерии, а шикарный просторный дом купили во Вьетнаме, куда и переехали жить.

У межрасовой пары родился необычный ребенок

Вскоре в семье родился прекрасный ребенок. Будучи совсем младенцем, уже было понятно, что растет уникальная девочка.

У межрасовой пары получилась невероятно красивая доченька. Разрез глаз у ребенка, как у мамы-вьетнамки, а от папы-африканца досталась смуглая кожа.

По словам девушки им с Джеем пришлось пережить многое. Не все даже знакомые поддержали их отношения, но это сделало их любовь еще крепче.

У межрасовой пары родился необычный ребенок

Со временем Ле Тху Фуонг поняла, что для настоящей любви не важен ни цвет кожи, ни глаз, ни национальность. Главное – это чувства, которые вы испытываете друг к другу. Тем более, когда в любви рождаются такие уникальные дети, для каких-либо сомнений нет и места.

Источник: 1 Минута