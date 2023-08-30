Какие казино предлагают бездепозитный бонус от 100 до 1000 грн с выводом

Бездеп — это одно из возможных поощрений, которое доступно игрокам онлайн казино. Получить бездепозитный бонус можно за регистрацию, посредством промокодов или при достижении нового уровня в программе лояльности. Для каждого типа бонуса устанавливается индивидуальный размер вейджера, который необходимо рассмотреть перед активацией. Если вейджер превышает х65, то отыграть его практически нереально, поэтому и теряется суть активации.

Какие казино предлагают бездепозитный бонус от 100 до 1 000 гривен

Получить бездепозитный бонус 300 грн или больше можно в легальных казино Украины. Такой вариант начислений может выдаваться как на постоянной, так и на временной основе. В некоторых случаях для активации потребуется ввести промокод, который пользователь должен получить самостоятельно на партнерских сайтах или специализированных ресурсах с обзорами. Топ 5 игровых заведений:

Космолот, Слотокинг, Пин Ап, Чемпион, Супер Босс.

В рейтинге представлены компании с лицензией КРАИЛ. Этот фактор гарантирует честность в области азартных игр, позволяя игрокам из Украины регистрироваться и играть в слоты на гривны абсолютно легально.

Типы бездепа в онлайн казино Украины

Бонус может быть начислен в виде бесплатных вращений или фиксированной суммы средств. Обычно такие начисления являются относительно небольшими, например, может быть предложен бездепозитный бонус 500 грн или 50 – 100 фриспинов.

Общая характеристика для всех типов бездепа — правило вейджера. Размер отыгрыша варьируется в пределах х10 – х65. Если в качестве начислений были предоставлены фриспины, то вейджер распространяется на сумму средств, которая останется по использованию всех бесплатных вращений.

Как вывести деньги

Заявка подается стандартным способом. Игроку следует:

Открыть вкладку «Касса/Вывод». Нажать на иконку с подходящей платежной системой. Ввести номер карты или лицевого счета, а также сумму для выплаты. Завершить оформление заявки.

Минимальный размер выплат можно уточнить у службы поддержки или найти исчерпывающую информацию на сайте в разделе «Финансы».

Плюсы и минусы бездепозитных бонусов казино

Бездепозитный бонус казино имеет как свои преимущества, так и некоторые недостатки.

Плюсы Минусы Можно играть на деньги без внесения депозита Наличие вейджера Отсутствие финансовых рисков Небольшая сумма максимального выигрыша Шанс вывести деньги после отыгрыша — Возможность отработки стратегий —

Перед активацией бездепа важно руководствоваться здравым смыслом, взвесив все «за» и «против».