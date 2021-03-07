Какие осложнения у Людмилы Барбир после болезни: нарушение сна и проблема с почками

Разные люди переносят болезни по-разному. Все зависит от состояния организма и его иммунной системы. Некоторые индивидуумы могут даже не почувствовать, что заражены вирусом. Иммунная система человека сама справляется вторжением инфекции. Другим людям приходится принимать лекарства, чтобы облегчить течение болезни.

К тому же после того, когда человек выздоравливает, то могут быть осложнения. Они проявляют по-разному. Самое главное при появлении осложнений необходимо об этом сообщить своему лечащему врачу. Он составит план реабилитации после болезни, для того, чтобы восстановить организм.

Людмила Барбир, которая является известной украинской телеведущей и актрисой поведала недавно, какие у нее осложнения COVID-19, после того, как она перенесла это заболевание.

Людмила Барбир

Как рассказала Людмила она плохо спит и есть проблемы с почками. Сон у нее также нездоровый, так как ведущая часто просыпается. Периодически у Людмилы кружиться голова. Конечно восстановительный процесс уже идет, но она старается не нагружать себя сильно физическими упражнениями.

"У меня до сих пор проблемы со сном. Я могу по 10-15 раз просыпаться за ночь, не могу заснуть. Также осложнения пошли на почки, чего у меня никогда вообще не было", – констатировала Людмила Барбир.

Она раньше, также рассказала, как у нее началась это заболевание. Сперва першило в горле, потом появился насморк и слабость по всему организму. Она перестала ощущать запахи и вкус пищи. Боли в мышцах дополнили это состояние, плюс головокружение и сонливость. Хотя температура была нормальная.

Источник: 1 Минута