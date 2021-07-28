“Какое вам дело до чужих с…”: Оля Полякова жестко осудила хейтеров

В последние несколько недель внимание прессы и публики приковано к дочери Ольги Поляковой Маше

Не может пройти и месяца, чтобы Полякова не вляпалась в очередные обсуждения. То она Тину Кароль назовет "плакальщицей на похоронах", то расскажет о том, что композитор Константин Меладзе оказывал ей неоднозначные знаки внимания.

Во-первых, она недавно впервые серьезно вышла на сцену и спела. Спела она не везде профессионально, поэтому в сети разошлась буря обсуждений и осуждений.

Во-вторых, на Машу накинулись фанаты за матерные слова в песне. А в третьих, девочку остро осудили за слишком откровенные аутфиты в Инстаграм.

Оля Полякова не осталась в стороне этих обсуждений.

https://www.instagram.com/p/CR4Ltv2p7pp/?utm_medium=copy_link

"Какая вам разница, у кого из чего что сделано,или Не сделано…, неужели человек становится хуже, если вы находите у него физический изъян ( на ваш вкус)???? Вы понимаете что внешность это чистая вкусовщина, и то что нравится одному , не любо другому, и это вообще не предмет для спора! Я выдержу любой хейт и критику…, мне все равно…, но подумайте о наших детях и подростках",

— пишет Ольга Полякова в Инстаграм.

Отметим, сейчас супреблондинка в отпуске. Звезда отдыхает на вилле своей российской подруги Ники Белоцерковской, которая занимается блогерством и издательством. Так, в инста-сториз Полякова рассказала, что ей скучно отдыхать на вилле.

Вместе с длинноногой певицей отдыхают ее дочки - старшая Маша и младшая Алиса.

Оля Полякова с дочкой Машей

Источник: 1 Минута