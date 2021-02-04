Какую кофемашину выбрать

Наверное, сложно найти любителя кофе, который не задумывался о приобретении кофейной машины для заваривания вкусного и ароматного напитка. Однако сейчас на рынке представлено такое огромное количество различных кофемашин, что можно растеряться. Итак, на что же следует обратить внимание при покупке?

Автоматическая или полуавтоматическая кофемашина

Прежде чем приступить к поискам кофемашины, стоит обдумать способ приготовления напитка: хотите ли вы почувствовать себя настоящим баристой и самому приготовить себе кофе или вы предпочитаете нажать кнопку и дождаться, пока ароматный напиток сам нальется в чашку. Ни для кого не секрет, что баристы используют полуавтоматические кофемашины, которые делают кофе из молотых кофейных зерен, а автоматические машины сами перемалывают кофейные зерна и наливают нужное количество кофе в чашку, то есть делают все за вас. Таким образом, автоматические кофемашины — удобный выбор для занятых людей, у которых нет времени или желания возиться с приготовлением кофе, и нет особых требований к его вкусу.

Для приготовления кофе обычно используют:

- кофейные капсулы;

- молотый кофе;

- кофейные зерна.

Возможность регулирования температуры воды

Истинные ценители кофе прекрасно знают, что оптимальная температура воды для кофе составляет 91–93 градуса. Если вода горячее, то кофе будет более горьким и менее кислым, а если — холоднее, то вы почувствуете приятный кисловатый вкус и меньшую горечь. Меняя таким образом температуру воды, можно подобрать оптимальные параметры. В большинстве автоматических кофемашин среднего класса не предусмотрена возможность регулирования температуры воды, а в полуавтоматах этот показатель можно менять по своему желанию. Таким образом, если вы не любите экспериментировать с кофе, то для вас подойдет автоматическая кофемашина, а если хотите лично формировать вкусовую гамму, то ваш выбор — полуавтоматическая модель.

Влияние давления на вкус кофе

В автоматических кофемашинах оптимальное давление устанавливается на заводе. Специалисты не рекомендуют самостоятельно изменять данный параметр, так как это достаточно сложная работа, которая может негативно сказаться на работе кофемашины. В полуавтоматических кофемашинах давление изменяется автоматически, в зависимости от степени обжарки молотых кофейных зерен.

Выводы

Используя автоматическую кофемашину, можно выбрать количество и крепость напитка, а вся остальная работа будет сделана самим агрегатом за несколько минут. Приготовление кофе на полуавтоматической машине требует больше времени и опыта, но напиток, приготовленный таким образом, может удивить своим вкусом даже самого изысканного гурмана. С другой стороны, если вы ошибетесь хотя бы на одном этапе приготовления кофе, то кофемашина испортит его вкус и аромат. Так что выбор за вами.

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