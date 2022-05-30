Kalush Orchestra продали статуэтку – награду “Евровидения”: деньги пойдут на беспилотники для защитников

О проведенном онлайн - аукционе сообщалось на официальном канале в Телеграм "Евровидение" Украина.

Приобрела награду конкурса компания "WhiteBIT", занимающаяся криптовалютой.

Всю полученную сумму музыканты собираются потратить на покупку беспилотников для ВСУ - написано в сообщении в Телеграм.

Также на аукцион был выставлен легендарный головной убор фронтмена украинской группы Олега Псюка - розовая панама, в которой он выступал в Турине.

Этот лот достался Владимиру, проживающий в Чехии, он сделал пять ставок, а общее количество претендентов на панаму составляло 31 тысячу человек.

Розовая панама

В начале онлайн - торгов наивысшая ставка за статуэтку была 45 тыс. долларов. По итогам аукциона стоимость награды с "Евровидения - 2022" увеличилась в 20 раз.

За приобретение знаменитого приза в виде микрофона состязались трое претендентов: Анатолий Чумычкин из города Калуш, основатель нескольких компаний, криптофирма "WhiteBIT", и группа людей из американской диаспоры (они предлагали 275 тыс. долларов).

Мечтой Анатолия Чумычкина было привезти статуэтку в родной город Калуш, откуда родом и Олег Псюк. Но его ставка, начиная с 28 тыс. долларов, была перебита более серьезным предложением от "WhiteBIT".

В организации и проведении аукциона активное участие принимал Сергей Притула, организатор благотворительного фонда по сбору средств на нужды украинской армии.

В социальной сети телеведущий благодарит ребят из Kalush Orchestra, всех людей, принимавшим участие в грандиозном мероприятии.

Источник: 1 Минута