Kalush Orchestra продали статуэтку – награду “Евровидения”: деньги пойдут на беспилотники для защитников
О проведенном онлайн - аукционе сообщалось на официальном канале в Телеграм "Евровидение" Украина.
Приобрела награду конкурса компания "WhiteBIT", занимающаяся криптовалютой.
Всю полученную сумму музыканты собираются потратить на покупку беспилотников для ВСУ - написано в сообщении в Телеграм.
Также на аукцион был выставлен легендарный головной убор фронтмена украинской группы Олега Псюка - розовая панама, в которой он выступал в Турине.
Этот лот достался Владимиру, проживающий в Чехии, он сделал пять ставок, а общее количество претендентов на панаму составляло 31 тысячу человек.
Розовая панама
В начале онлайн - торгов наивысшая ставка за статуэтку была 45 тыс. долларов. По итогам аукциона стоимость награды с "Евровидения - 2022" увеличилась в 20 раз.
За приобретение знаменитого приза в виде микрофона состязались трое претендентов: Анатолий Чумычкин из города Калуш, основатель нескольких компаний, криптофирма "WhiteBIT", и группа людей из американской диаспоры (они предлагали 275 тыс. долларов).
Мечтой Анатолия Чумычкина было привезти статуэтку в родной город Калуш, откуда родом и Олег Псюк. Но его ставка, начиная с 28 тыс. долларов, была перебита более серьезным предложением от "WhiteBIT".
В организации и проведении аукциона активное участие принимал Сергей Притула, организатор благотворительного фонда по сбору средств на нужды украинской армии.
В социальной сети телеведущий благодарит ребят из Kalush Orchestra, всех людей, принимавшим участие в грандиозном мероприятии.
Источник: 1 Минута