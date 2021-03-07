Камалия, Гросу и Marietta – история успеха восхождения на Олимп славы: “Я могу!”

Каким образом завоевать популярность и взобраться на Олимп славы шоу-бизнеса?

Рассказывают, те счастливцы, которым это удалось.

Камалия

Камалия

Она с детства мечтала стать артисткой. Впервые попробовала она свои силы в вокальном ансамбле "Галицька перлина". Тогда будущая певица проживала во Львове. Она обучалась игре на скрипке и оперному пению. И на нее тогда обратили внимание.

Камалия написала свою первую песню когда ей исполнилось 11 лет. И уже когда девочка выиграла на песенном конкурсе, у нее появилась уверенность в себе. Уже в 20 лет она выпускает "Стиль техно", который явился ее первым альбомом. Как сказала Камалия: "Главное — идти вперед и верить. Говорите себе каждый день: Я могу!" — и все обязательно получится!"

Гросу

Гросу

Не всегда популярность придет с первого раза. Однако по прошествии времени ты понимаешь, что можешь - главное захотеть. Если получилось у других, то почему я не смогу так или даже лучше - задавала себе вопрос Гросу. Нужно верить в себя и в собственные силы и тогда все получится!

Мариетта

Мариетта

Нужно сделать одно - собрать все силы и достигать поставленной цели. Это касается и музыки и певческой карьеры. Сперва Мариетта соревновалась на фестивале "Чорноморські ігри",

Она тогда была очень взволнована и хотела победить. И когда Мариетта поборола свои страхи - она победила и завоевала первое место. И тогда она сказала себе: "Я могу, все будет хорошо!" И потом у нее появилась сила воли, чтобы достигать своей цели, какая бы она призрачная и недосягаемая была.

Мариетта многое сделала за 25 лет в шоу-бизнесе и не собирается останавливаться на достигнутом - "Я могу!" большего.

Источник: 1 Минута