Камалия поделилась личным горем, едва сдерживая слезы: “Частичку души у меня оторвали”

Помимо сценической деятельности, Камалия активно развивает свой блог в социальных сетях. Там она максимально открыто общается с поклонниками на самые разные темы и делится многими новостями из жизни. На этот раз повод для новой публикации отнюдь не радостный.

Камалия

Так, 20 января 2021 года ушел из жизни известный и единственный во всем мире слепой кутюрье Сергей Ермаков. Точная причина смерти не сообщается, но известно, что он с самого детства страдал от сахарного диабета.

С возрастом проблемы со здоровьем усугубились, Сергей перенес множество операций на глазах, однако к 30 годам почти полностью ослеп. В последнее время Ермаков был совсем плох — перемещался только в инвалидном кресле и пользовался слуховым аппаратом.

Сергей Ермаков дружил и сотрудничал со многими звездами

Несмотря на столь непростую жизнь, дизайнер всегда оставался оптимистом и творил. Его наряды носили Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Даша Астафьева, Ольга Сумская, Маша Ефросинина, Камалия и многие другие знаменитости.

Всем им тяжело поверить в смерть знаменитого кутюрье, а в посвященном ему посте в Instagram Камалия отметила, что всегда будет его любить:

"Как будто частичку души у меня оторвали! На днях собиралась приехать к Сереже, столько планов было на будущее! Хотели обсудить будущий показ и мои новые образы… Пожарить шашлык по нашей общей традиции, посидеть за столом, поговорить о жизни. Он так любил жизнь и творил, не останавливаясь, несмотря на болезнь и трудные обстоятельства! Друг мой, как же мне тебя будет не хватать!", — написала певица.

В комментариях к публикации подписчики поддержали Камалию и выразили свои самые искренние соболезнования.

Источник: 1 Минута