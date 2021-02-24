Кардинальная смена имиджа: старшая дочь Поляковой всех удивила (Фото)

Как правило, звезды эстрады преобразуют свой образ у стилистов или в салонах красоты. Но есть и такие, которые хотят сами принять участие в этом. Как это им удается вы можете прочитать и посмотреть на примере Оли Поляковой и ее дочери Маши.

Оля Полякова, которая является талантливой и популярной украинской певицей показала как кардинально поменялся имидж ее старшей дочери. Ее дочь Маша на это решилась.

Оля Полякова сообщила, что она перекрасила волосы своей дочки и они стали ярко-рыжие.

Как они выглядят можно посмотреть на страничке в Инстаграм. На фотографии прекрасные и необычные длинные распущенные волосы медного цвета.

Оле Поляковой пришлось стать парикмахером для того, чтобы преобразить Марусин имидж. Об этом певица написала под фотографией.

После просмотра поклонниками этих фотографий, они отписались постами в социальных сетях. Ими было оценено как изменился имидж Марии и поклонники забросали комплиментами ее. В том числе они пишут: "Так ей круче намного! Очень идет! Красота!", "Сестра Сони Плакидюк", "Рыжеволосая бестия!", "Вылитая Мама!", "Я же не одна сначала подумала, что это Оля?","Просто супер, безумно краса".

Маша Полякова

Как вы считаете удалось Оле Поляковой стать настоящим парикмахером для своей дочери Маши? Судя из реакции самой Маши, то ей новый имидж понравился.

Ранее OBOZREVATEL сообщил:

Оля Полякова разместила в Инстаграм фото с длинными ногами в стильном образе. На ней атласный удлиненный пиджак, черные кожаные ботфорты на высоком каблуке и короткие шорты. Дополняют ее образ объемные браслеты и серьги ярко-золотого цвета.

Также OBOZREVATEL информировал:

Что Регина Тодоренко изменила свой имидж и ее почти не узнать. На фотографии она предстала в новом образе - яркий макияж и платье молочного цвета. Тени в нежно-розовых тонах очень подходят к новому цвету волос.

Источник: 1 Минута